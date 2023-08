Младата музикална звезда на сръбската сцена Анастасия Ражнатович се омъжи за сръбския футболист Неманя Гудел, информират белградските издания.

Ананстасия е дъщеря на сръбската фолк звезда Цеца Величкович и на покойния Желко Ражнатович-Аркан, известен като водач на Сръбската доброволческа гвардия, полувоенна формация, наричана "Тигрите на Аркан", както и е свързван с различни престъпления, извършени в Европа по времето на бивша Югославия.

Неманя Гудел е футболист на испанския „Севиля“ и на сръбския национален отбор, предаде БТА.

След годежа си в Ибиса, сега те се венчаха в църква край Белград и споделиха снимка на златните си брачни халки в профила си в инстаграм. Дъщерята на сръбската певица Цеца се омъжи за футболиста Неманя Гудел

Анастасия Ражнатович получи романтичното предложение в Ибиса, организирано от нейния партньор Неманя Гудел, припомня сръбският „Блиц“.

Неманя подготви за Анастасия незабравима вечер - романтична вечеря, а след това представление с танцьори и музика на живо.