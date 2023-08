Лиъм Пейн отмени концерти заради заболяване

Певецът Лиъм Пейн отмени концертите от турнето си в Южна Америка заради тежко възпаление на бъбреците, съобщи Би Би Си.

Той се извини на феновете, които са си купили билети, и каза, че се надява да пренасрочи концертите, но засега следва лекарските препоръки.

"С натежало сърце трябва да Ви кажа, че нямаме друг избор, освен да отложим предстоящото ми турне в Южна Америка. През изминалата седмица бях в болница със сериозна бъбречна инфекция. Това е нещо, което не бих пожелал на никого и лекарските предписания са сега да си почина, за да се възстановя" , написа 29-годишният певец в Инстаграм и се извини на феновете си.

Парите на закупилите билети ще бъдат върнати, но Лиъм Пейн се надява да бъдат определени нови дати, пише БТА.

"Благодаря, както винаги, за любовта и подкрепата и с нетърпение очаквам да се видим скоро", завършва той.

Лиъм Пейн стана известен с групата "Уан дайрекшън", която беше създадена през 2010 г. Тя си спечели огромна фенска маса, но се разпадна през 2015 г. След това Лиъм Пейн започна самостоятелна кариера и песните му "Strip That Down", "Get Low", "Familiar" с Джей Балвин и "For You" с Рита Ора се превърнаха в хитове.

Пейн имаше насрочени концерти в Перу, Чили, Бразилия, Аржентина, Мексико и Колумбия.