Клаудия Шифър показа перфектно тяло на 53 (Видео)

Супермоделът Клаудия Шифър демонстрира извивките си в бански на Dolce & Gabbana в инстаграм в неделя, докато празнуваше през уикенда на 53-ия си рожден ден в Гърция.

Тя допълни цветния бански, който имаше червена, синя, бяла и жълта шарка, с бели слънчеви очила, пръстени, колие и гривна.

Русокосата красавица - чийто рожден ден беше в петък, 25 август - позира с пеперуда, почиваща на ръката ѝ, и грееше, докато я гледаше как отлита.

"Празнувам в гръцкия рай, с участието на специален приятел, който дойде да ми пожелае честит рожден ден", написа тя под снимките. Claudia Schiffer flaunts body in colorful bikini on 53rd birthday https://t.co/HjgwxB9sXI pic.twitter.com/o0Ubr5cgKy — Page Six (@PageSix) August 28, 2023

Втора снимка на Шифър я показваше усмихната до поредица от златни балони, на които пишеше "Честит рожден ден". Друг кадър пък показваше германския супермодел да демонстрира стегнатата си фигура на фона на красив пейзаж.

Няколко звезди, сред които Дуа Липа и Джейми Оливър, споделиха добри пожелания в коментарите, за да отпразнуват специалния ден на Шифър, пише "Вести".

"Честит рожден ден, Клаудия!", написа певицата от "Levitating", а британският готвач написа: "Честит рожден ден".

Феновете също похвалиха непреходната визия на модела.

"Една красива богиня и нейната вълшебна пеперуда. Честит рожден ден, кралице Клаудия! Вечно красива", написа неин фен.

"Все по-красива с възрастта!", допълни друг.

Говорейки за грациозно остаряване, супермоделът наскоро разкри, че все още се побира в същите дънки, които е носила преди 30 години на подиума на Chanel през 1993 г.

"Носила съм тези дънки много пъти - те никога не излизат от мода и са издържали проверката на времето заради класическата кройка (висока талия, прав крачол), както и заради наситения нюанс на френското синьо и уникалните бродирани детайли", каза тя пред The Guardian през април.

Макар дънките да са издържали десетилетия, майката на две деца добави, че "не се е налагало да ги освежава" и са "леко избледнели".

"Те са част от живота ми толкова, колкото и всяко ценно бижу или любимо произведение на изкуството. И, ако трябва да бъда честна, харесва ми фактът, че все още ми стават!" - продължи тя.