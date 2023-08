Какво по-хубаво можем да си представим от кино вечер с хубава храна. А какво пък е кино вечер, ако не хапваме от любимите си бургери.

От дивана, или пък защо не от леглото, филмите и вкусната храна, която ни предоставят от „Макдоналдс“ са два неразделни елемента и затова свидетелстват много незабравими моменти, които са част от любимите ни прожекции.

Какво трябва за един филм, за да стане шедьовър? Добър сценарий, страхотна актьорска игра и разбира се „Макдоналдс“ като част от екипа.

През годините неведнъж сме срещали любимата ни верига в едни от най-големите продукции - Richie Rich (1994), はたらく魔王さま The Devil is a Part-Timer!, Аз не съм Рапапорт, Зайнфелд, Офисът (US), Щурите Съседи, Рокфелер Плаза 30, Петият Елемент, Баровки, Приятели, Свободна игра, Пристигане в Америка и *Loki Season 2. Сред тях - драми, комедии, екшъни, защото винаги има глад за хубаво кино и за вкусна храна.

А можете ли да си представите, че сте най-богатото дете в света и притежавате частен „Макдоналдс“ в къщата си. Е няма невъзможни неща и дори вече се е случвало. Във филма Richie Rich. Маколи Кълкин играе титулярния герой, син на двама милиардери, който се оказа най-богатото дете в света. Поради огромните възможности, които животът му му позволяваше да има, Ричи имаше частен „Макдоналдс“ в къщата си, с личен персонал, който да обслужва само него.

"Здравейте, добре дошли в „Макдоналдс“. Какво ще поръчате моля?", "Взехте ли решение за поръчката си?", "Чикън МакНагетс", "Отдавна не съм хапвала Биг Мак", "Искам МакФлъри", "Две златни менюта", "Прекрасният екип на Макдоналдс", "Те са Макдоналдс, аз съм Макдауълс", "Ще поръчате ли нещо". Може би ви се струват толкова познати тези реплики. Да, не е случайно. Това са само част от тях, които могат да бъдат видени в любимите ни световни прожекции с участието на веригата за бързо хранене.

