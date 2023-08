Орлин Горанов и Манал ел Фейтури играят “Бодигард” за първи път в София

Спектакълът за първи път ще бъде представен на софийска сцена на 11 ноември в зала 1 на НДК. Тогава Орлин Горанов ще се превъплъти в бодигарда Франк Фармър, нает за личен телохранител на суперзвездата Рейчъл Марон (в ролята ще бъде английската актриса от Уест Енд - Манал ел Фейтури). Публиката ще чуе и някои от големите хитови парчета на Уитни Хюстън като I Have Nothing, Greatest Love of All, I Wanna Dance With Somebody, I Will Always Love You и други.