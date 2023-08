На Лондонския филмов фестивал показват филми с Леонардо ди Каприо и Брадли Купър

Филми с някои от най-големите холивудски имена, сред които Леонардо ди Каприо и Брадли Купър, са в програмата на тазгодишния Лондонски филмов фестивал, съобщи Би Би Си.

Водещи ирландски и британски звезди като Бенедикт Къмбърбач, Пол Мескал и Джоди Комър са в афиша на други филми, които предстои да бъдат показани.

Заради стачката на сценаристите и актьорите в Холивуд обаче остава неясно дали самите звезди ще се появят в британската столица за филмовото събитие.

Дванадесетдневната проява започва в Лондон на 4 октомври и ще продължи до 15 октомври. На фестивала ще бъдат показани 160 продукции от 92 държави.

В програмата са включени някои от най-очакваните филми на годината.

Сред тях е "Убийците на цветна луна" на Мартин Скорсезе с участието на Леонардо ди Каприо и Робърт де Ниро.

На Лондонския кинофестивал ще бъде показан и филмът "Маестро", в който Брадли Купър играе ролята на композитора на "Уестсайдска история" Ленард Бърнстейн, а Кери Мълиган се превъплъщава в образа на съпругата му - актрисата и активистка Фелисия Монтеалегре.

Трейлърът на филма предизвика полемика по-рано през месеца, когато се появиха предположения, че външният вид на Брадли Купър подклажда еврейски стереотипи, но семейството на Бърнстейн защити изпълнението му.

Сред другите акценти в програмата е драмата "Мотоциклетистите" (The Bikeriders), в която участват Джоди Комър, Том Харди и звездата от "Елвис" Остин Бътлър.

Фестивалната публика ще види и "Книгата на Кларънс", чието действие се развива в библейски времена, с участието на Бенедикт Къмбърбач и Лакийт Станфийлд.

По-рано беше обявено, че Лондонският кинофестивал ще бъде открит с драмата "Солтбърн" на режисьорката Емералд Фенел с Бари Киогън в главната роля. На последните награди БАФТА Киогън спечели отличието за най-добър актьор в поддържаща роля за изпълнението си в "Баншите от Инишерин". Фенел е носителка на "Оскар" за оригинален сценарий за филма "Момиче с потенциал" (2020), на който е и режисьор.

На фестивала ще бъде показан и филмът "Един живот" с двукратния носител на "Оскар" Антъни Хопкинс в ролята на Никълъс Уинтън, наричан "британския Шиндлер".

Проявата ще бъде закрита с антиутопичната драма "Кухнята", сърежисьор на която е друг носител на "Оскар", актьорът Даниел Калуя.

Преминаването на звезди по червения килим за премиерите на техните филми винаги е било важен елемент от Лондонския кинофестивал.

Продължаващите стачки в Холивуд, в които участват сценаристи и актьори, обаче означават, че някои звезди няма да се появят в Лондон, за да промотират филмите си.

Директорът на фестивала Кристи Матисън казва, че засега се чувстват спокойни, но признава, че ако продължи и през октомври, сегашната ситуация неминуемо ще окаже влияние, както при всички фестивали, предаде БТА.

Преди ден започна венецианската Мостра, където през уикенда ще се състои световната премиера на филма "Маестро" с Брадли Купър в главната роля. Купър, който освен това е продуцент, режисьор и съсценарист на филма, няма да присъства във Венеция в знак на солидарност със стачката.

Сред филмите, които ще бъдат показани на Лондонския филмов фестивал, са продължението на анимацията "Бягството на пилето", "Непознати" ("All of us Strangers") с Пол Мескал, Клеър Фой и Джейми Бел, "Убиецът" на Дейвид Финчър с Майкъл Фасбендер в главната роля, сюрреалистичната драма "Poor Things" на Йоргос Лантимос с Ема Стоун, "Присила" на София Копола с Кейли Спейни.