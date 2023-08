Певицата Агнета Фелтскуг от АББА издаде първата си нова песен от 10 години

Певицата Агнета Фелтскуг от емблематичната шведска поп група АББА издаде първата си нова песен от 10 години и оповести нов самостоятелен албум, предаде ДПА.

Албумът, озаглавен "A+", ще излезе на музикалния пазар на 13 октомври. Премиерата на първия сингъл от него "Where Do We Go From Here?" - запомняща се песен със съвременно звучене, се състоя днес по Радио 2 на Би Би Си.

Говори се, че новият сингъл на 73-годишната изпълнителка ще бъде единственият нов запис в албума "A+". Останалите песни са преработки на последния й самостоятелен албум "A", издаден през 2013 г.

Агнета Фелтскуг написа в Инстаграм, че се е вдъхновила преди няколко години, когато е чула песен от албума "А" по радиото и се е зачудила как ли би звучал той, ако беше продуциран днес.

"Малко по-късно чух първата преработена песен и трябва да кажа, че бях абсолютно очарована", разказва певицата. "Звучеше толкова свежо и модерно, дори по-добре, отколкото си представях!", допълва тя.

Агнета Фелтскуг се прочува с група АББА през 70-те години на миналия век с хитове като "Waterloo", "Dancing Queen" и "Mamma Mia", предаде БТА.

Оттогава тя е издала няколко самостоятелни албума. През ноември 2021 г. АББА пусна на музикалния първия си съвместен студиен албум от почти 40 години.