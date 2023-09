Обявиха кои ленти отиват на финал на Филмовия фестивал във Венеция

Филмите "20 000 Species of Bees", "Fallen Leaves", "On the Adamant", "Smoke Sauna Sisterhood" и "The Teachers' Lounge" спорят за приза за 2024 г.

Петте филма в надпреварата бяха обявени на церемония по време на Филмовия фестивал във Венеция на 1 септември. Те са подбрани от жури, включващо филмови експерти от цяла Европа, съобщиха от пресцентъра на Европейския парламент.

Победителят ще бъде избран от депутатите от Европейския парламент и от публиката, като двете групи имат еднаква тежест за определянето на крайния резултат.

Филмите могат да бъдат гледани и оценени от зрителите на специалната интернет страница на наградата LUX.

Миналата година бяха получени 45 000 оценки от хора в целия ЕС - големият брой участници в определянето на победителя отличава наградата от други подобни по света.

Филмите финалисти

20 000 Species of Bees на испанската режисьорка Естибалис Уресола Солагурен разказва историята на осемгодишно момиче, което търси да открие своята полова идентичност. По време на лято на село сред пчелите то се опитва да разбере какво е да си жена наред с другите жени в семейството ѝ, които си задават подобни въпроси.

Във Fallen Leaves финландският режисьор Аки Каурисмаки представя двама самотници, търсещи любовта, които се срещат случайно една вечер в Хелзинки. Пред техните отношения се появяват редица пречки - алкохолизмът, загубени телефонни номера, недоразумения и животът като цяло, който не винаги е „като на кино“.

On the Adamant е документален филм на френския режисьор Никола Филибер за плаваща структура по Сена в сърцето на Париж, където се полагат грижи за хора с психични заболявания. Филмът ни кани да се качим и да се срещнем с пациентите и работещите в центъра.

SmokeSaunaSisterhood на естонската режисьорка Ана Хинтс разказва за група жени, които се събират в мрака на димяща сауна, за да си споделят най-съкровените мисли и тайни. Обвити в топла, гъста мъгла, те разкриват душите си, за да отхвърлят страховете и срама си и да възвърнат силата си.

Във филма The Teachers' Lounge, режисиран от Илкер Чатак и продуциран в Германия, младата учителка Карла решава да разследва серия от кражби в училището, където работи. С помощта на скрита камера тя установява самоличността на крадеца, но нейното откритие изненадва всички и изправя Карла пред неразрешима дилема.

Следващи стъпки

Петте филма ще получат субтитри на всички 24 официални езика на ЕС и ще бъдат прожектирани в кина из цяла Европа.

Носителят на наградата LUX на публиката ще бъде обявен на церемония в Европейския парламент през март 2024 г.

Контекст

От 2020 г. наградата се организира от Европейския парламент и от Европейските филмови награди в партньорство с Европейската комисия и мрежата от киносалони Europa Cinemas. Носителят на отличието се определя с гласовете на европейската филмова публика и на депутатите в Европейския парламент.

Европейският парламент създаде Филмовата награда LUX през 2007 г., за да подпомага разпространението на европейски филми, които имат високи артистични качества, отразяват разнообразието на Европа и засягат общовалидни теми като човешкото достойнство, равенството, толерантността, справедливостта или солидарността.