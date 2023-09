Ето какви са били последните думи на Елизабет II към Фърги

Сара Фъргюсън няма да забрави последните думи, които кралица Елизабет й е казала.

Херцогинята на Йорк (известна с прякора си Фърги) разказа за това в заключителния епизод на своя подкаст "Tea Talks with the Dutchess and Sarah" тази седмица, споделяйки подробности за последния разговор, който имала с любимата си бивша свекърва.

"Това е последното нещо, което кралицата ми каза: "Просто бъди себе си, Сара", каза 63-годишната Фърги.

"Просто се ядосваше толкова много, когато не бях себе си. И вероятно тогава попадах в ненужните ситуации. Но сега съм себе си и съм толкова щастлив, че мога да бъда себе си", добави херцогинята на Йорк.

По-рано Фърги каза, че се чувства "освободена" след смъртта на кралица Елизабет в интервю за "Good Morning America.

"Не знам дали това, че тя напусна тази земя ме кара да мисля, че вече мога открито да кажа това, което искам, без да се притеснявам, че ще обидя някого", каза тя. "Сега съм наистина, наистина автентична Сара".

Преди време Фърги каза, че тя и покойната кралица имат специална връзка.

През март 2023 г. херцогинята на Йорк каза пред "People", че Лилибет, която почина през септември на 96-годишна възраст след историческо 70-годишно управление, е била нейният "абсолютен идол".

"Тя беше толкова брилянтна в това да те успокои. Имаше най-невероятната вяра сравнение с всеки един човек, който някога съм срещала", добави Фърги. "Тя просто знаеше какво да прави. Тя знаеше как да накара хората да се чувстват добре. Никога не го приемаше като за себе си".

След като кралица Елизабет почина, Фърги осинови двете ѝ коргита, Санди и Мик. Кучетата бяха подарък на кралицата от Фърги, нейния бивш съпруг принц Андрю и техните дъщери, принцеса Беатрис и принцеса Юджини, пише dir.

Грижата за кучетата не винаги е най-лесната - особено когато забележат катерица.

"Те са национални икони, така че всеки път, когато тичат да гонят катерица, изпадам в паника", споделя херцогинята. "Но те са пълна радост и си мисля, че когато лаят в нищото и няма катерици наоколо, вярвам, че това е, защото кралицата минава оттам".