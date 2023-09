Джейми Фокс е на романтична почивка с гаджето си в Кабо (Снимки)

Здравето и любовният живот на Джейми Фокс изглежда вървят добре месеци след като актьорът претърпя мистериозен здравословен проблем.

В снимки носителят на „Оскар“ беше забелязан да пристига в Кабо Сан Лукас, Мексико, с приятелката си - Алис Хъкстеп - през уикенда.

55-годишният Фокс носеше черно яке с графичен принт и подходящ чифт маратонки. Той допълни визията си с широкопола шапка, слънчеви очила и бели кецове.

Хъкстеп също носеше изцяло черно ежедневно облекло с бели маратонки, докато двойката се държеше за ръце, преди да се качи в черен джип.

След като се настаниха, двамата се насладиха на слънцето на плажа. Хъкстеп се преоблече в дълбок бял потник и черни шорти, докато Фокс облече обикновена бяла тениска и същите джогинг обувки. В един момент звездата от „Лъч“ грабна бинокъл и се разходи, за да се наслади на гледките към океана.

Пътуванията на Фокс с приятелката му идват няколко месеца след като той претърпя мистериозно „медицинско усложнение“ през април.

Най-голямата дъщеря на Джейми, Корин Фокс, разкри новината в изтрита оттогава публикация в Instagram, като написа: „Искахме да споделим това, баща ми … изпита медицинско усложнение вчера. За щастие, благодарение на бързите действия и страхотните грижи, той вече е на път да се възстанови.“ Jamie Foxx holds hands with girlfriend during Cabo vacation months after health scare https://t.co/HiQ7fSbxl1 pic.twitter.com/YimDAesP7x — Page Six (@PageSix) September 5, 2023

Актьорът все още не е споделил допълнителни подробности за здравословния си страх, но той даде положителна информация на феновете миналия месец, пише "Вести".

„Гледаш човек, който е благодарен“, написа той чрез Instagram. „Най-накрая започвам да се чувствам като себе си… беше неочаквано тъмно пътуване… но виждам светлината.“ Jamie Foxx Enjoys Night Out with His Girlfriend and Some Friends in Malibu https://t.co/3LGNiOitHX — People (@people) August 29, 2023

Откакто се завърна в обществеността в началото на юли, Джейми беше забелязан да изглежда щастлив и здрав на различни събития, включително „Гран при“ на Формула 1 в Маями, където той купонясваше заедно с Мийк Мил и ЛеБрон Джеймс.