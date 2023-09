Летните музикални вечери на Античния форум "Августа Траяна" продължават и през септември

Класика, танцов хит и мега концерт показва Старозагорската опера

В три вечери - на 9, 10 и 12 септември, Старозагорската опера ще представи на сцената на Античния форум "Августа Траяна" в Стара Загора спектакъла на операта "Травиата" от Джузепе Верди, танцовия хит "Гето" по хореографията на Марио Пиаца и мега концерта QUEEN Tribute - Шоуто продължава. Началният час е 20.00 часа, съобщиха от операта.

Световният баритон Гезим Мишкета гостува за първи път в България

На 9 септември от 20.00 часа почитателите на оперната класика ще се срещнат отново с едно от най-обичаните оперни заглавия - "Травиата" от Джузепе Верди. Солистичният състав, който е подбран от директора на Старозагорската опера Огнян Драганов, е свързан с историческата за Косово "Травиата", която сложи началото на оперната история на балканската страна. А Старозагорската опера бе основен участник в реализацията на първия цялостен спектакъл в Прищина.

Блестящото сопрано от Косово Беса Лугичи, която стартира своята успешна кариера от България и най-вече от сцената на Старозагорската опера, ще изпълни ролята на Виолета Валери. В ролята на Алфред Жермон зрителите ще видят италианския тенор Емануеле Д'агуанно, който вече е добре познат на старозагорската публика със своите превъплъщения в роли "Бохеми" и "Атила".

За първи път в България гостува албанският баритон Гезим Мишкети, който успя да вмести Стара Загора в изпълнения си с престижни ангажименти артистичен календар. На българска сцена го посрещаме на 9 септември в ролята на Жорж Жермон от "Травиата" и веднага на следващия ден той лети за операта в Цюрих, където пее в поредица от спектакли на операта "Ифигения в Таврида" от Глук. Международната музикална критика определя албанския баритон Гезим Мишкета като един от най-впечатляващите артисти на своето поколение.

Спектакъла на операта "Травиата" на 9 септември ще дирижира френско-израелският диригент Гадиел Доумбраунер - един от най-надеждните млади диригенти на Израел. Носител е на многобройни награди от конкурси, включително на трета награда от проведеното в Старозагорската опера осмо издание на Международния конкурс за оперни диригенти през 2021 година. Гадиел Доумбраунер ще дирижира "Травиата" на 9 септември. Снимка: Старозагорска опера

Сценичната адаптация на открито на спектакъла на операта "Травиата" е на режисьора Огнян Драганов, диригент на хора е Младен Станев. Участват още солистите: Александър Марулев, Тереза Бракалова, Ивайло Йовчев, Анастасия Алтухова, Стоян Буюклиев, Живко Добрев, Никола Марулев, солистите на балета Кармен Демирташ и Фиорди Лоха, оркестър, хор и балет на Държавна опера - Стара Загора.

Хитовият спектакъл на Марио Пиаца "Гето" на 10 септември

Едно танцувално послание за мир и свобода с разтапящата музика Клезмер и Горан Брегович

На 10 септември Балетът на Старозагорската опера ще представи танцовия спектакъл по хореографията на Марио Пиаца "Гето". В атрактивното представление, което вече 5-ти творчески сезон не слиза от афиша на операта, главните роли ще бъдат изпълнени от Акари Моримацу /в ролята на Сара/, Марсело Молина /Давид/, Ромина Славова ще бъде Душата, а Филипо Сарторели - в ролята на Равина. Хореографията носи рисунъка на традиционния еврейски танц и интерпретира живота и духовността на гетото. Музиката е интересно съчетание, в което звучат нови аранжименти на познатите клезмер-мотиви. Основен мотив в клезмер-а има песента "Надежда", която днес е национален химн на Държавата Израел. Песента е лайтмотив в спектакъла и се изпълнява на живо от сопраното Деси Стефанова, соло цигулка Константин Косев.

Музикалният избор ясно очертава контрастите между затворения духовен свят на гетото и неговата външна изява. Традиционните клезмер-мелодии се преплитат с ъндърграунда на Горан Брегович, ромския интернационал "Джелем" и унгарски цигулки.

"Шоуто продължава" с вечните песни на QUEEN

Септемврийските летни музикални вечери на Античния форум ще завършат с вечните хитове на любимата рок група на поколения зрители QUEEN в изпълнение на Оркестъра на Старозагорската опера и рок банда / Божидар Тонев - китара, Павел Цонев - клавир и вокали, Даниел Лазаров - бас китара, Емил Костурков - барабани/ със солист Борис Тасков, беквокали Васо Параскева. "Шоуто продължава" - QUEEN Tribute ще дирижира кап. Цветомир Василев, диригент на военния духов оркестър на Втора тунджанска бригада в Стара Загора.

В програмата са включени най-популярните и любими песни на QUEEN, сред които: "Bohemian Rhapsody", "The Show Must Go on", "Who Wants to Live Forever"... Няма да бъде пропусната и песента "Barcelona", която Фреди Меркюри изпълни с Монсерат Кабайе и това сложи началото на "взрив" от последващи дуети на поп и рок певци с оперни звезди. "Barcelona" ще бъде представена от солистката на Старозагорската опера сопраното Русалина Мочукова и Борис Тасков.