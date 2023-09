Заснеха Лео Ди Каприо и Витория Черети да се целуват в нощен клуб (Снимки)

Вече няма никакво съмнение, че моделът Витория Черети е новата тръпка на Леонардо Ди Каприо. Двамата се появиха в нощен клуб в Ибиса, където, въпреки старанието си, не останаха незабелязани от околните.

Нещо повече, клиент на клуба, който се оказа в непосредствена близост до носителя на "Оскар" и красивата манекенка, успя да ги заснеме как се целуват. От кадрите се вижда как Леонардо и Витория си говорят, след което за кратко се отдават на ласки. Италианката е облечена в секси, златна рокля без презрамки, докато актьорът е заложил на типичната си шапка с козирка, с която се надява, че няма да бие на очи и по-трудно ще бъде разпознат. View this post on Instagram A post shared by Montreal Magazines (@montrealmagazines)

Появата на видеото моментално предизвика куп коментари в социалните мрежи, като срещу Леонардо отново се изсипа огромно количество критики, заради това, че 25-годишната Витория е поредната красавица, която ще остане в обкръжението му за не повече от година, след което ще бъде заменена с друга нейна по-млада колежка.

Ентусиасти дори създадоха таблица с хронология на жените, които официално са били гаджета на Леонардо през годините, от която ясно си личи, че единствената промяна, която се случва в нея е нарастването на възрастта на актьора, предаде dir.bg. Що се отнася до годините на гаджетата му, тя продължава да е в рамката 20-25 години, с едно-две изключения от общото правило.