Поетесата Рита Дав ще получи американската почетна Национална литературна награда

Поетесата Рита Дав ще получи почетната Национална литературна награда за "изключителен принос към американската литература", предаде БТА, позовавайки се на Асошиейтед прес.

"Искам това да бъде крайъгълен камък, а не надгробна плоча", каза тя, след като стана известно, че е тазгодишният носител на отличието.

"Може да изглежда като доста мрачна метафора, но просто искам да кажа - да чукна на дърво, че не съм достигнала края на пътя си като творец. Продължавам да наблюдавам, да задавам въпроси, да изследвам", добави Рита Дав.

Авторката, която е на 71 години, твори от 50 години, като сред популярните й книги е отличеният с "Пулицър" сборник "Томас и Беула", вдъхновен от нейните баба и дядо по майчина линия.

Рита Дав е най-известна с поезията си, но твори и в други литературни жанрове и планира да напише мемоари.

Публикувала е романа "През портата от слонова кост" ("Through the Ivory Gate"), пиесата "По-мрачното лице на Земята" ("The Darker Face of the Earth"), а също си сътрудничи с композитора на филмова музика и носител на награда "Оскар" Джон Уилямс за цикъла от песни "Седем за късмет" ("Seven for Luck").

"Творчеството на Рита Дав - от поезия, пиеси и песни до есета и художествена литература, е свидетелство за нейното ослепително умение в различните жанрове", казва в изявление Рут Дики, изпълнителен директор на Националната литературна фондация. "Творчеството на Дав превръща ежедневното в забележително, като блестящо съчетава музика, политика и, да не забравяме, удоволствие".

Церемонията за връчването на почетната Национална литературна награда е насрочена за 15 ноември в Манхатън, а водеща ще бъде актрисата Дрю Баримор.

Тогава ще бъдат обявени победителите в пет състезателни категории: художествена и нехудожествена литература, поезия, превод и литература за младежи.

Сред предишните лауреати на почетната Национална литературна награда са Тони Морисън, Едмънт Уайт , Филип Рот, Робърт Каро, Артър Милър, Урсула Ле Гуин, Дон Де Лило, Джеймс Патерсън, Ани Пру.