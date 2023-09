Сценаристът на "Карибски пирати 6": Сюжетът е странен, не вярвах да го одобрят

Предстоящият шести филм "Карибски пирати" има толкова странен сценарий, че един от сценаристите му е изумен, че "Дисни" го е приел, пише "Дейли мейл".

Крейг Мазин, който е автор на прочутия минисериал "Чернобил" и съавтор на "The Last Of Us" не разкрива конкретно сценария, но признава пред "Variety": "Предложихме го и си помислихме, че няма как да се съгласят, прекалено е странен. Но го направиха!"

В предишните пет филма от поредицата участва Джони Деп, който се превъплъщава в ролята на Джак Спароу - герой, любим на милиони фенове по целия свят. Холивудската му кариера обаче през последните няколко години бе в застой вследствие на съдебните битки, които водеше с бившата му съпруга Амбър Хърд. След като спечели делото за клевета срещу Амбър миналата година Джони се завърна в шоубизнеса и бе посрещнат повече от добре на филмовия фестивал в Кан тази година, където бе и премиерата на филма му "Жана дю Бари".

Припомняме, че миналия май, точно преди съдебния триумф на Деп, продуцентът на "Карибски пирати" Джери Брукхаймер бе лаконичен относно завръщането на актьора в поредицата. Пред "Sunday Times" тогава той каза: "Бъдещето тепърва ще се решава", предаде Дир.бг.

Въпреки това през 2020 г., когато кариерата на Джони все още бе замразена, стана ясно, че "Дисни" разработва "Карибски пирати 6". В първите три филма Деп участва заедно с Кийра Найтли и Орландо Блум. А по времето, когато се състоя премиерата на петия филм, Джони и Амбър вече бяха влезли в жестока съдебна битка, която продължи дълго.