Изложба представя София като корица на списание

Проектът The Sofianer наподобява американското издание The New Yorker

София през моите очи е една красива олелия. Така описва столицата един от авторите на картините, които могат да бъдат разгледани в изложбата The Sofianer в градинката “Кристал”.

Над 100 артисти показват по свой начин автентичния и разнообразен лик на София под формата на корица на въображаемото списание The Sofianer, което наподобява легендарното американско издание The New Yorker.

Проектът се прави за втора година и в него участват художници, дизайнери, фотографи, архитекти и илюстратори. Автор: Нанда Ментешева

“Тези тесни и понякога дълги като тунели магазинчета за бельо правят улици като “Шишман”, “Графа” или “Ангел Кънчев” това, което са – симпатични, с човешки размер и някак интимни. От няколко години вече обикалям София, за да скицирам образите ѝ, и много исках да илюстрирам едно от наблюденията си, а именно, че навсякъде, дори на централно място, в дочутите разговори присъства “интимното” и “личното” на публично място”, разказва една от участничките в изложбата - Вяра Бояджиева.

Гергана Гергова пък изобразява на корицата Елисавета Багряна, като идеята ѝ е да направи портрет на софиянец - историческа личност, с културен принос. “Спрях се на Елисавета Багряна, за която научих, че е първата поетеса, родена в столицата. Нещо, което ме впечатли за нея, беше това, че е видяла преминаването на Халеевата комета, когато е била едва на 17 г. Това събитие остава толкова ярък спомен за нея, че 76 години покъсно написва стихотворение, посветено на кометата”, разказва Гергана Гергова. Автор: Джулия Иванова

Графичният дизайнер и илюстратор Нанда Ментешева изобразява столицата като панелен блок. “София не е само център. София е “Младост”, “Дружба” и “Надежда”. Голяма част от любимия ни град е наситен с панелните блокове, които природата така любезно прикрива през летните месеци. Панелките ни не са повод за гордост, но и са неизменна част от софийския колорит. Романтиката, която носи една топла лятна вечер с ярка луна и миризма на липа, може да ни накара да забравим за основно сивия им цвят и да погледнем с други очи тези така нежелани съграждани”, разказва авторката. Автор: Николай Петрусенко

Интересна е корицата и на Ина Кьорова, която изобразява човек, борещ се със софийските гълъби. “Идеята дойде от вскидневните ми срещи с птичите приятели из централните улици и площади на София. Винаги съм си мислила, че гълъбите имат невероятната способност да преценяват точно положението си спрямо другите обекти и е почти невъзможно да се случи челен сблъсък. Е... вече мога да ви гарантирам – софийските гълъби не се справят с тази работа”, казва Ина Кьорова.

Изложбата представя 28 корици, които ще бъдат част и от книжно издание. Може да бъде разгледана до 24 септември. Проектът се реализира от Фондация “Кредо Бонум” и “Мулти култи колектив”.