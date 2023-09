Меган Маркъл пише собствени мемоари

Меган Маркъл работи върху собствените си мемоари, подобни на противоречивата биография "Spare" („Резерва“), написана от нейния съпруг принц Хари. Това заяви кралският биограф Том Бауър, автор на книгата „Отмъщението: Меган и Хари и войната между Уиндзорите“, позовавайки се на свои източници.

„Според моята информация тя пише мемоарите си и това ще донесе огромни печалби“, каза той пред GBNews. Какво точно ще разкаже херцогинята на Съсекс все още не е известно, но журналистите предполагат, че може да е за живота на Меган в кралското семейство.

Скандалните мемоари на принц Хари предизвикаха голям обществен отзвук: той беше критикуван онлайн, че е твърде откровен и публично говори за семейни проблеми. Книгата също стана причина за кавга между Хари и неговите роднини: баща му, крал Чарлз II, и брат му, принц Уилям. Това не е първият опит на двойката да печели пари сама. Те си сътрудничиха със Spotify, за който Меган Маркъл записа един сезон на подкаста Archetypes, но договорът беше прекратен тази година. Двойката също така работи със студиото Netflix, което продуцира документалните филми „Хари и Меган“ и „Сърцето на непобедимите“, а в бъдеще възнамерява да заснеме бестселъра Meet Me by the Lake, чийто сюжет отразява историята на Меган и Хари.

В мрежата се появи и новина, че Меган възнамерява да се върне в социалните мрежи и да печели пари от реклама, както и да пусне отново уелнес марката си. Сега принц Хари и Меган Маркъл са в Дюселдорф на „Игрите на непобедените, организирани от Хари, предава БГНЕС.