Джъстин и Хейли Бийбър празнуват 5 години брак. Той: Ти плени сърцето ми

Джъстин и Хейли Бийбър празнуват 5 години брак.

Двамата отбелязаха празника си със серия от кадри, споделени в социалните мрежи и емоционални послания един към друг.

"За най-скъпоценната и моя любима. 5 години. Ти плени сърцето ми. От дълбините на душата си до мозъка на костите си знам, че това приключение с теб само ще надмине и най-смелите ни очаквания. Така че нека продължим да мечтаем за големи неща, бебче. Наздраве за вечни времена. Обичам те с всяка фибра на съществото си", написа Джъстин в инстаграм профила си. View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber)