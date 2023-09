Пол Уокър не стана на 50, но остана в сърцата на близки и фенове

Актьорът Пол Уокър, известен с ролята си на Брайън О'Конър в поредицата "Бързи и яростни", щеше да навърши 50 години на 12 септември.

Той загина в автомобилна катастрофа през 2013 г., но и до днес живее в спомените на близките и феновете си, които отбелязаха рождения му ден с емоционални послания в социалните мрежи.

"Честит рожден ден на моя ангел хранител! Благодаря ти за любовта, напътствията, приятелството, слънцето и за това, че ме възпита да виждам цялата красота на света. Ти си най-милата, скромна, щедра и грижовна душа, която познавам. Още в ранна възраст ме научи да се отнасям винаги с уважение към всички, да правя добро и да се грижа за нашата планета. Обичам те и ми липсваш всеки ден", написа Медоу Уокър под черно-бял фотос на двамата.

Екранният му партньор Вин Дизел, който бе близък приятел на Уокър и дори придружи дъщеря му до олтара в сватбения й ден, написа дълго и емоционално послание за покойния Уокър, когото той нарича "брат".

"Десетилетие... десет дълги години... и все пак сякаш беше вчера, когато ти пеехме "Честит рожден ден" за 40-годишнината!

Светът не е същият, братко. Може да се каже, че се борим. Но когато си мисля за теб, се усмихвам и знам, че всичко ще бъде наред.

Преглеждах снимки, за да отпразнувам този свещен ден. Пред мен проблясваха спомени, един от друг по-добри, но не можех да отмина този. Забавно, малкият ангел (б.р. - има предвид сина си Винсент) влезе в стаята и погледна през рамо. "Това е толкова вечна снимка, татко... такава, която ще остане за поколенията на човечеството..."

Разбира се, че не се обръщам, няма нужда детето да вижда сълзите на баща си. Когато си тръгва, той казва: "Ето защо искам да правя коли, заради него".

Той дори не беше роден. Щеше да е седем месеца по-късно, когато щеше да кажеш на екипа: "Вин трябва да замине за Ню Йорк, за да посрещне сина си". Имаше способността да насочваш вниманието на всички към важните неща в живота.

За мен тази снимка олицетворява момента, в който разбрах, че ще бъдем братя за вечни времена. Януари 2010 г., нощта преди да заминем за Хаити... страстта и радостта, която изпитваше, когато помагаше на хората. Ти каза, че спасителите не трябва да чакат никого и, че искаш да посветиш живота си на това. Спасител - това беше твоята истинска същност и ти я споделяше с мен, твоя брат. И до днес си представям, че ако потърсиш в речника "спасител", там ще има твоя снимка. Така че, колкото и да ми се иска да си мисля, че ще режем торта и ще пеем "Честит рожден ден" за големите 50! Вероятно нямаше да е така... защото ти щеше да си в Мауи или Мароко, или където и да е на тази планета, където хората имат нужда.

Липсваш ми... Обичам те и ще продължа да почитам прекрасната душа, която си.

Честит рожден ден", написа Дизел в Инстаграм профила си и публикува снимка на двамата.

Пол Уокър загина в автомобилна катастрофа в Калифорния на 30 ноември 2013 г. - месеци, след като навърши 40 г. Той и приятелят му Роджър Родас катастрофират с "Порше Карера" в стълб, след което колата се запалва. И двамата загиват.

В деня на катастрофата те се връщат от благотворително събитие, организирано от Уокър. Той основава организация след жестокото земетресение в Хаити през 2010 г. Благотворителната дейност на актьора е малко известна, той не влиза в световните новини с нея и не обича да извлича дивиденти от това.