Сериалите през септември - пак "Живите мъртви", Ким Кардашиян, Дженифър Анистън и Рийз Уедърспун

“Живите мъртви: Дарил Диксън” (The Walking Dead: Daryl Dixon, по АМС от 11 септември)

Поредният спиноф (свързан с основния) сериал на един от най-издръжливите хитове за зомбита “Живите мъртви”. Този път страничният проект е свързан с героя на актьора Норман Ридъс. Действието се развива след събитията, които се развиват в основния сериал. Дерил Диксън се събужда на френския бряг, където се заражда зомби вирусът.

“Американска история на ужасите 12: Деликатно” (American Horror Story 12: Delicate, от 21 септември по FX и Hulu)

Новата част от хорър антологията на Браън Мърфи и Брад Фелчак по книгата на Даниъл Ролинс “Деликатна ситуация”, който излезе през август тази година, е първият опит за екранизация за ветерана в сериалите. Сценаристка на всички епизоди е Холи Файфър, която пое диригентската палка от Мърфи на главния човек в “Американска история на ужасите”. В новите епизоди ще видит както ветеранката на проекта Ема Робъртс, така и пълните дебютантки Кара Делевин и Ким Кардашиян.

“Подмяната” (The Changeling, от 8 септември по Apple TV+)

Фентъзи хорърът по мотиви от едноименния роман на Виктор Лавал разказва как мъж тръгва да търси неотдавна родилата си жена. Тя е направила нещо ужасно и затова предпочита да изчезне. В главната роля е Лакит Стенфийлд, известен от сериала “Атланта” и филма “Юда и черният месия”.

“Сутрешен блок” (The Morning Show, сезон 3, от 13 септември по Apple TV+)

Новинарско-телевизионна драма, в която световните блонди любимки Дженифър Анистън и Рийз Уедърспун са водещи на сутрешен блок, зад кулисите на който кипи уникален социално-любовен живот.

“Другото черно момиче” (The Other Black Girl, от 13 септември по Hulu)

Комедиен трилър за момичето Нейпъл Роджърс, която е успешен помощник-редактор в печелившо нюйоркско издателство. Дълго време обаче тя е единствената тъмнокожа в компанията, поради което се чувства самотна и потисната. Всичко се променя, когато в издателството е назначена Хейзъл-Мей Маккол (в ролята е звездата от “Ривърдейл” Ашли Мъри), чието минало крие много мрачни тайни.

“Континентъл” (The Continental: From the World of John Wick, от 22 септември на Peacock)

Сериал покрай серията екшъни за Джон Уик, който е посветен на младия Уинстън Скот - бъдещия ръководител на нюйорския отдел за наемни убийци “Континентъл”. В главната роля е Колин Уудъл от сериала “Нощта на Страшния съд”. Участва и Мел Гибсън.