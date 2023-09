Ръсел Бранд се похвали, че целувал Меган Маркъл седмица преди тя да се омъжи

По време на интервю от 2018 г., което се появи отново на фона на скандала с изнасилванията, комикът Ръсел Бранд се похвали, че е целунал херцогинята на Съсекс близо десет години преди това.

"Тя участваше в един филм, в който участвах и аз... казваше се "Get Him to the Greek", каза той в британското токшоу "Loose Women" само седмица преди Маркъл да се омъжи за принц Хари.

"По това време не я познавах, защото не беше омъжена за кралски особи, така че не ѝ обръщах внимание", отбеляза Бранд.

Бившата актриса имаше неафиширано участие във филма от 2010 г. Тя получи големия си пробив едва след премиерата на сериала "Костюмари" през следващата година.

Бранд призна, че "не си спомня филма толкова много", защото е бил "все още извън него", визирайки миналите си борби с пристрастяването.

Въпреки това актьорът си спомня: "Мисля, че ѝ подхвърлих една целувка в сцена. ... Това беше заложено в сценария. Знам това само защото мисля, че някъде видях клипче с нея".

През уикенда 48-годишната звезда от "Да забравиш Сара Маршал" стана обект на язвителна статия и специален телевизионен филм, които го обвиняват в злоупотреба, включително изнасилване, сексуално насилие и набеждаване на 16-годишно момиче в периода 2006-2013 г.

Бранд, който беше женен за Кейти Пери от 2010 до 2012 г., категорично отхвърли обвиненията и настоя, че всичките му сексуални контакти и връзки са били по взаимно съгласие.

"Тези обвинения се отнасят за времето, когато работех в мейнстрийма, когато постоянно бях във вестниците, когато бях във филмите, и както съм писал подробно в книгите си, бях много, много разпуснат", призна той във видео, което публикува онлайн преди излизането на бомбастичното разкритие, пише "Вести".

"Сега, по време на този период на разпуснатост, връзките, които имах, бяха абсолютно, винаги по взаимно съгласие. Винаги съм бил прозрачен за това... и да видя как тази прозрачност метастазира в нещо престъпно, което аз абсолютно отричам, ме кара да се запитам дали има друг план?"

38-годишната Кейти Пери не е взела все още отношение по скандала.