Луи Томлинсън от One Direction показа, че децата ни имат музикална и концертна култура (Видео)

Висенето на телефоните, за което непрекъснато упрекваме децата ни, всъщност има и своите огромни плюсове. Това е основното средство, чрез което те слушат музика и много от тях буквално не свалят слушалките от ушите си. А от концерта на Луи Томлинсън One Direction снощи в зала "Арена София", се видя, че подрастващото поколение има изключително добра не само музикална, но и концертна култура. Залата бе пълна основно с момичета, имаше все пак и момчета, на възраст между 14 и 22 години. И всички тези стотици млади хора бяха мечтаната публика за всеки изпълнител. Нямаше песен, която да не знаят и да не пеят с пълно гърло от началото до края, станали на крака и танцуващи, а се бяха и подготвили за концерта предварително. Когато той запя We Made It, цялата публика започна да развява листове, на които пишеше You Made It. При следващо изпълнение феновете извадиха и размахаха над главите си естествени и изкуствени цветя. И след всяка песен започваха оглушителни викове и бурни аплодисменти. Луи Томлинсън видимо се радваше на емоциите на феновете си и непрекъснато комуникираше с тях, което допълнително екзалтира публиката. Няколко екрана, интересна мултимедия и светлинни ефекти, които оцветяваха стотиците светещи телефони в различни тонове , допринесоха за шоуто, което донесе много емоция. На финала голяма част от публиката на бегом се отправи към един от изходите, с надеждата да видят Луи Томлинсън на излизане от залата.