Актьорът Робърт де Ниро ще се завърне в емблематичната роля на главния герой от филма на Мартин Скорсезе "Шофьор на такси" от 1976 г., пише „Сън“.

Според изданието Де Ниро ще изиграе Травис Бикъл в рамките на рекламна кампания за Uber. Отбелязва се, че актьорът ще произнесе известната фраза на Бикъл "Are You talkin' to me?" (На мен ли говориш?), но този път зад волана на Uber. Снимките на рекламата ще се проведат тази седмица в Лондон, пише БГНЕС.