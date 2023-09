Рим аплодира българския дизайнер Иван Донев с награда, давана на папа Франциск

Шивашкото ателие на майка му в Пловдив пали любовта му към света на модата

Шивашко ателие в Пловдив, в което твори неговата майка, завинаги свързва Иван Донев със света на дизайна. Тя е и първото му женско вдъхновение в модата.

“Професията на майка ми събуди у мен любопитството към този занаят. Тя бе и първата, която подкрепи желанието ми да дойда в Италия и да творя. Огромна следа оставиха у мен и срещите с всички възрастни шивачки в ателиетата, в които съм бил на стаж като студент. Това са хората, съхранили традицията на италианската висша мода. Мисълта, че тези жени един ден няма да ги има, и идеята, че този занаят може да бъде загубен, са истинската мотивация за мен днес да бъда лектор, мотиватор, човек, който да вдъхновява и младите дизайнери, за да се съхрани това изкуство”, казва Донев.

Години по-късно българският дизайнер заслужи награда за приноса си в утвърждаването на жените в различни социални сфери. Връчиха му я на церемония в кметството на Рим. Асоциацията Evento Donna, която организира международната награда Women Empowerment Award под патронажа на Европарламента, Министерския съвет, област Лацио, не пести възторга си от приноса на Донев за развитието на модата. Заедно с българина тази година отличие в категория “Институции и правосъдие” получиха Мария Елизабета Казелати, първата жена председателка на италианския Сенат, посланичките на Куба и Швейцария за дипломация, както и видни лекари, журналисти, музиканти. В миналото наградата е била присъждана на папа Франциск и председателката на Европарламента Роберта Мецола. А зад отличието стои каузата да бъдат поощрявани хората, подпомогнали утвърждаването на равенството между половете и човешките права.

Два модела на Иван Донев дефилираха пред публиката в тържествената “Зала промотека” на кметството.

“В какво друго да бъде облечена една жена, ако не в злато? Това е най-достойният цвят, който може да представи красотата ѝ”, коментира дизайнерът за “24 часа” след церемонията.

“Другата дреха пък е модерен кафтан, изработен благодарение на сътрудничеството ми с мой приятел от Ирак, който твори с изкуството на арабската калиграфия. Така създадохме модел, който да говори за мир, любов и бъдеще на всички жени в Арабския свят. Искаме да покажем, че животът на тези хора може да разказва истории и да вдъхновява. Най-голямото вдъхновение в работата ни като дизайнери е именно жената. Затова благодаря на всички жени, които са ни създали”, добави той.

Донев беше награден в присъствието на личности, проследили израстването му в Италия, където през 2012 г.

завършва престижната Академия за висша мода “Коефия”

в Рим. Иван Донев със свои модели при връчването на наградата в римското кметство.

“Един от тях е дизайнерът Филипо ла Фонтана, който веднага след дипломирането ми забеляза моя талант – бях първият победител в неговия конкурс за млади дизайнери. Година след това Нино Грациано ми даде награда The World of Fashion, която също беше врата към моето бъдеще като дизайнер в Made in Italy. Именно той ми отвори вратата и ме показа пред първите журналисти в Италия”, разказа Донев.

Един от последните му проекти е работилницата Creative Lab, която ще бъде част от модното изложение в България TexTailor Expo 2023 през ноември в Пловдив. За пръв път на него ще бъде представена и академия “Коефия” с трима свои преподаватели, които

ще покажат тънкостите на модата на български таланти

в дизайна.

“Така те могат да попият от емоцията на това изкуство, както направих и аз. След финалната вечер на моя конкурс за млади дизайнери в България ще изберем и изпратим талантливо българско дете да учи в Италия в същата академия, която съм завършил”, обяви дизайнерът.

През 2018 г. роденият през 1987 г. в Пловдив българин бе избран и за дизайнер на годината у нас и бе удостоен със “Златната игла”.

Още с дипломирането си в Рим Иван Донев печели уважението на модните асове на Апенините благодарение не само на италианския стил, който изучава в академия “Коефия”. Изключителното внимание към детайлите и хармонията, прозираща от погледа му към природата и архитектурата, отличават дизайнера от останалите му колеги.

Донев е носител на много награди за мода не само в Италия, а и във Франция, Турция, Китай, Индия, Нидерландия, Дубай. Където и да отиде, той представя модели, подпечатани с личния му почерк, но и с атмосферата на мястото, в което се намира. Местната култура винаги е на почит в облеклата висша мода, които Донев показва пред чужда публика, разкривайки, че

вдъхновението идва и от историята,