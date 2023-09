Лорин Хил и „Ред хот чили пепърс“ на фестивала „Глобал ситизън“ в Ню Йорк

Хиляди хора се събраха в събота, за да видят изпълненията на Лорин Хил, „Ред хот чили пепърс“ и Джънхук в Сентръл парк в Ню Йорк като част от фестивала „Глобал ситизън“, който набира средства за борбата с бедността и изменението на климата, предаде АФП, цитирана от БТА.

Рап иконата Лорин Хил излезе на сцената, за да отбележи 25-ата годишнина от албума си „The Miseducation of Lauryn Hill“, като изпълни известната си песен „Doo Wop (That Thing)“. Тя събра на сцената бившата си група „Фюджис“, като легендарното хип-хоп трио изпълни хитове като „Killing Me Softly“ и „Ready Or Not“.

„Африка трябва да контролира собствените си природни ресурси. Хаити трябва да контролира собствените си природни ресурси. Целият свят трябва да сложи край на глада“, заяви един от членовете на тази група под възгласите на своите фенове, които размахваха мобилните си телефони.

Това послание беше в съответствие с целите на концерта, който съчета музикалните изпълнения с призиви за подпомагане на международното развитие, особено в борбата срещу бедността и изменението на климата.

„Ред хот чили пепърс“ закриха вечерта със свои класики, включително „Can't Stop“, „Scar Tissue“, „Dani California“, „Snow (Hey Oh)“ и „Californication“.

Покрити с дъждобрани, за да се предпазят от дъжда и студа, зрителите избухнаха, когато Джънхук от феноменалната кей поп група Би Ти Ес изпълни най-известните си хитове, включително „Still With You“.

Облечен в избелели дънки и кафява риза, южнокорейската мегазвезда напомни на феновете си за необходимостта да „окажат въздействие заедно, за да гарантират, че всеки навсякъде има достъп до основни права като храна и образование“.

Фестивалът, който се провежда от 2012 г., когато световните лидери се събират в Ню Йорк за Общото събрание на ООН. Френският президент Еманюел Макрон обяви чрез видео по време на фестивала плащането на 150 милиона долара към Международния фонд за развитие на селското стопанство (IFAD), което в момента е най-високата сума, обещана от правителство. „Трябва да се борим заедно срещу бедността, изменението на климата и за биоразнообразието“, заяви г-н Макрон.

Неправителствената организация също така обяви, че Норвегия се е ангажирала да плати 90 милиона долара на IFAD.