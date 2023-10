Когато я викат на проби за "Борат 2", Мария Бакалова пита: Това да не е схема за отвличане?

Животът ѝ се преобръща от 9-минутно видео, което праща по фейсбук, и видеоразговор, проведен от една бензиностанция

Това истинско ли е, да не е схема за отвличане на хора?

Този въпрос задава на продуцента си Юлиан Костов актрисата Мария Бакалова, когато ѝ обяснява по телефона, че екипът на култовия филм “Борат 2” иска да влезе във видеовръзка с нея. Именно тази продукция изстреля българката до върховете на Холивуд преди 4 години. Бе номинирана и за “Оскар”.

Как е получила ролята си за филма със Саша Барън Коен, звездата разказа пред публиката в Дома на киното в Рим.

“Беше 2019 г. и завършвах НАТФИЗ. В деня на абсолвентския ми бал трябваше да изпратя нещо за публичен кастинг по фейсбук, за който ми беше казала приятелката ми от детството Мирела. Нищо не направих, отидох в НАТФИЗ и си взех дипломата. На 25 май трябваше да отида в Странджа за снимките на “Жените наистина плачат” (на Мина Василева и Весела Казакова – б.а.). Прибрах се към 5 часа вкъщи, по-късно трябваше да замина. За да се разсея, си казах, че ще пробвам да измисля някакъв диалог в този фейсбук статус, в който пишеше:

“Представи си, че си 15-годишно момиченце, което заминава за Америка с баща си,

той е страшен идиот, а ти го обожаваш. Използвай въображението си”. Намислих си нещо, записах го за 9 минути и го изпратих”, разказа Бакалова.

Няколко часа по-късно Юлиан Костов, неин добър приятел и продуцент, ѝ връща имейл, че искат да влязат във видеовръзка с нея и евентуално, ако бъде избрана, трябва да замине за някъде. По онова време току-що завършилата театралната академия актриса има подписани договори с два български филма – “Като за последно” и “Жените наистина плачат”.

Какво прави Мария Бакалова? Слиза по пътя на една бензиностанция и провежда въпросната видеовръзка, за която дори не предполага, че ще преобърне живота ѝ.

Тогава звъни на Юлиан Костов отново с въпроса: “Това истинско ли е, да не е схема за отвличане на хора?”.

Само няколко седмици по-късно Мария заминава за първо прослушване в Англия, а всички около нея са уплашени дали ще се върне, никой не знае за каква продукция става въпрос. Тя обаче избира да се довери изцяло на Юлиан Костов.

“Два месеца ходех на абсурдни кастинги. Така на 15 август поех към Щатите, без да знам каква продукция ще снимам. Нямах договор. Знаех само, че ще бъде странно и че този хиперболизиран персонаж е реален. Кацнах в Оклахома. Започнахме да снимаме – до края на ноември, после се прибрах за Коледа. На 3 януари пак заминах. После пак се върнах да снимам “Жените наистина плачат”. После дойде пандемия, прекъснахме и след това завършихме този странен проект”, описа “нахлуването” в Холивуд Бакалова пред свои почитатели в Рим.

Пред публиката в италианската столица талантливата актриса се върна и към своето детство.

“Едни от първите филми,които съм гледала с майка ми, са “Хубава жена” и “Титаник” и въобще големите холивудски продукции.

Когато бях на 10 г., учех флейта, рисувах палми, знака на Холивуд, и изписвах цитати на Мерилин Монро

като I am going to be a great Hollywood star”. Родената през 1996 г. в Бургас актриса разкри от кого е получила първия си урок как да стигне до голямото кино. Дава ѝ го нейният преподавател в паралелката по актьорство за драматичен театър в Националното училище по музикални и драматични изкуства - съветва я първо да обърне внимание на европейските продукции. Чува го и така датските филми и влиянието на Ингмар Бергман върху скандинавското кино бележат първия период в живота на Мария.

После идва и вторият етап от кариерата на актрисата, свързан с НАТФИЗ и с филмите, които снима като студентка - например “Трансгресия” на Вал Тодоров.

Но обратът в живота на младата актриса безспорно идва след “Борат 2” със Саша Барън Коен, за който през 2021 г. е номинирана за “Оскар” за поддържаща роля. В Рим българската звезда коментира, че всеки филм трябва да рефлектира върху много хора, да бъде харесван, но и да разгневи зрителите. Според Бакалова това дори е по-добре, отколкото да ги остави безразлични. За “Борат” казва, че е амбициозна и провокативна политическа сатира, която и разгневила хората, и ги разсмяла.

А номинацията за “Оскар” заварила Бакалова в Англия, където снимала комедията “Балонът” на Джъд Апатоу.

“Беше 15 март и знаех, че ще обявяват номинациите. Наближаваше 12 часът на обяд, надявах се да чуя някакви новини и за всеки случай си бях взела едно шампанско в чантата. Правех се, че не искам да знам какво става. Не исках и да взема почивка по време на снимките. Стана 12 без 10 и

започна да ме избива студена пот

Предположих, че ако има нещо, някой от екипа ще ми даде знак... Снимахме различни дубли, стана 12,05. Поглеждам хората около мен дали си гледат телефоните. Викам си, няма какво да се надявам, целта е да съм тук и аз съм тук. Подсъзнателно се бях напрегнала. В един момент режисьорът спря продукцията и каза по микрофона, че ще дойде да говори с мен.

Аз треперех. С камера, насочена към мен, ми съобщи, че съм номинирана

Бях с великолепни професионалисти, които се зарадваха искрено. Вечерта, като се прибрах, започнаха интервютата. Така премина целият следващ месец. Нямаше какво повече да си пожелая. Не мога да кажа, че ме е яд, че не спечелих, защото и статистически погледнато, няма хора, родени през 90-те години, които да имат спечелен “Оскар”, разказва актрисата. Тя допълва, че сред другите номинирани с нея са били и имена като Глен Клоуз, Оливия Колман, Аманда Сайфред и корейската актриса с 50-годишен опит Юн Ю-джун.

В Рим попитаха Бакалова и дали е останала същата Мария след пробива Холивуд?

“Не мисля, че е имало генерална промяна. Разликата е, че с повече познанства и допир до големи хора идват и повече отговорности. Ако нещо се е променило - това са моите действия и реч, особено пред повече хора. Човек трябва да помисли няколко пъти, преди да каже или направи нещо.

Тази Мария, която съм в момента, е по-отговорна. Другата беше по-дръзка и смахната”,

каза за себе си актрисата.

Когато отива в Америка, българката трябва да се адаптира - дотогава е снимала само драми, а първите ѝ три филма за американските продукции са комедийни.

“Аз не бях докосвала комедии. Мисля, че все още не съм срещнала типичния американски актьорски метод, защото “Борат” беше изграден на базата на импровизации. Там нямаше сценарий, а опорни точки и всичко останало беше импровизация. Във втория филм – “Балонът” на Джъд Апатоу, бях при режисьор, който работи със стендъп актьори, които също са импровизатори. В третия – “Борис Борис Борис”, режисьорката пък е нидерландка. Това, което винаги си повтарях, е, че аз съм толкова издръжлива и дисциплинирана, свикнала съм на всичко, видяла съм и най-страшното. Потапяйки се в техния свят обаче, си дадох сметка, че не мога да им смогна на оборотите”, призна Бакалова. Колегите ѝ спели по един час, но си обичали работата и никой не показвал нуждата си от почивка.

Мария Бакалова има отговор и на въпроса кое е било всъщност нейното предимство. Идвайки от театралната сцена, тя знае, че при грешка на сцената няма втори дубъл, играта продължава. А стресът, че е по-скоро драматична актриса, бързо отстъпил място на осъзнаването, че границата между комедията и трагедията е много тънка и сценарият е този, който прави филма комедия или трагедия.

“Като се замисля за историята на клоуните – те са едни от най-тъжните хора”, обобщава Мария Бакалова.