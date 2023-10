Имат ли отново проблеми помежду си Дженифър Лопес и Бен Афлек?

Буреносни облаци са надвиснали над семейството на Дженифър Лопес и Бен Афлек. Двамата бяха забелязани да спорят, докато пътуват из Лос Анджелис в петък.

На снимки, разпространени в медиите, се вижда как Афлек жестикулира много оживено, докато е на шофьорското място в автомобила си, а стоически настроената Лопес го слуша. В един момент изпълнителката ядосано поглежда напред, докато актьорът ѝ говори.

Друг кадър показва 54-годишната Лопес, която се взира в Афлек, докато актьорът продължава да говори. Jennifer Lopez, Ben Affleck appear to have heated discussion inside car after his intimate moment with Jennifer Garner https://t.co/KsXODwbDI4 pic.twitter.com/DEXa8HKFrk — Page Six (@PageSix) September 30, 2023

Въпреки моментът, уловен на снимките, запознат с двойката източник казва, че в дискусията им "не е имало нищо разгорещено".

Макар да не е ясно какво може да са обсъждали двамата, знаем, че Афлек наскоро влезе в заглавията на вестниците, след като сподели интимен момент в автомобила си с бившата си съпруга Дженифър Гарнър. 51-годишният актьор беше заснет по-рано този месец да се навежда, за да прегърне актрисата от "Добрият Уил Хънтинг“ от задната седалка на колата си. Ben Affleck gives ex Jennifer Garner a ride in his car after intimate hug caught on camera https://t.co/G8j4cHiQu9 pic.twitter.com/9n7Gjihrr2 — Page Six (@PageSix) September 27, 2023

Бившите съпрузи поддържат приятелски отношения след раздялата си през 2015 г.

Афлек продължи напред с Лопес, като двамата сключиха брак през юли 2022 г., а Гарнър се среща с бизнесмена Джон Милър.

"Драмата от миналото и емоциите от развода отдавна са отминали и всички те се справят", сподели вътрешният източник.

Вътрешният източник заяви също така, че Гарнър и Лопес - която има близнаци Макс и Ема с бившия си Марк Антъни - са "приятелски настроени" и че децата им "се обичат", пише Вести.бг.

"Това е наистина много щастлива ситуация на съвместно родителство", добави източникът. "В момента всичко е наистина добре и би трябвало да е така и в близко и далечно бъдеще".