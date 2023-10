Мюзикълът за живота на Майкъл Джексън, направил фурор в Италия, идва у нас

Световният мюзикъл “Thriller - историята и легендата за Майкъл Джексън”, съпровождан от шумен успех навсякъде, където е поставян, ще бъде представен и у нас през ноември.

Спектакълът на известния италиански композитор Роберто Молинели ще се играе за първи път на 15 ноември 2023 г. във Фестивалния и конгресен център (ФКЦ) във Варна. Следващото представление е на 17 ноември в София в зала 1 на НДК.

Мюзикълът разказва за живота на легендарния певец, препятствията в музикалната индустрия и за апогея в кариерата му. Джексън е запомнен и като артиста, предизвикал революция във формата и съдържанието на музиката с микс от глас и танц. Роберто Молинели

Шоуто е създадено през 2022-а и е посветено на 40 години от излизането на най-продавания албум на певеца за всички времена - Thriller. За представлението Роберто Молинели прави аранжименти на най-големите хитове на Джако, като Blame it on the Boogie, Billie Jean, Beat it, Man in the Mirror и We are the World в симфоничен вариант със солисти.

Режисьор на спектакъла у нас е Сребрина Соколова, а в главните роли влизат италианските певци Клариса Вичи и Матиа Шаша. Маестро Молинели ще дирижира и оркестъра на Държавна опера Варна.

А това лято “Thriller - историята и легендата за Майкъл Джексън” създаде истински фурор и на 10 от най-големите сцени в Италия.

Билетите за събитието у нас са вече в продажба.