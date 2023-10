50 лева от далечен роднина, подадени на улицата будят звездата на Нели Рангелова

Певицата отказва няколко предложения за световна кариера, защото “камъкът си тежи на мястото”

Тази година певицата Нели Рангелова има два повода да почерпи. В средата на септември гласовитата изпълнителка чукна 65 години, а след седмица ще отбележи и 45 години творческа кариера с голям концерт. През годините Нели винаги е правила грандиозни лайфове и този обещава да е такъв. “На сцената на Националната опера и балет заедно с мен ще видите 8-годишната Мария Попова, която печели много конкурси и в България, и в чужбина. Поканила съм моя голям приятел Георги Христов, както и певицата Невена Пейкова. Бендът на Дани Милев ще са музикантите, които ще свирят през цялото време, а няколко невероятни балета ще създадат незабравима атмосфера без съмнение.

Черешката на тортата ще е примабалерината Марта Петкова, която ще танцува на една от най-известните ми песни - “Необясними неща” (“Мой стих” - б.а.)”, разказва с вълнение Рангелова.

През тези 45 години Нели има над 500 записа и 15 издадени албума, но всички свързват името ѝ с “Мой стих”, която е по музика на проф. Мария Ганева и текст на Стефан Банков. Никога не е предполагала, че песента ще се превърне в нейна визитна картичка. “Когато излезе, аз имах една не по-малко силна песен, която отново е написана от проф. Ганева – “Далечно”, и тя беше много по-популярна. Въртеше се по радиото постоянно. Участвах с нея във всички възможни конкурси и спечелих редица награди. Но не тя, а “Мой стих” стана визитната ми картичка преди 15 години, защото започнаха да я пеят по музикалните формати. Същото нещо се случи и с “Автопортрет”. Имам три неща от Мария Ганева, които са прекрасни! Винаги ми е било странно как може да имаш над 500 записани песни и да ти кажат, че емблема ти е еди-коя си... Това не го разбирам. Хората много я харесват, искат я, аз я пея абсолютно навсякъде, но имам и много други хубави песни и ми е жал за тях понякога.” Нели Рангелова по време на свой концерт Снимка: Личен архив

Професионалната кариера на Нели Рангелова започва от Първо студио на БНР. Преди това е щатен беквокалист на оркестър “Бургас” и го определя като най-необичайното приключение в живота си. “В началото на 80-те дойдох в София, влязох в студио 1, запознах се с Данчо Капитанов, който по-късно стана мой съпруг, Вили Казасян много ме хареса и така започна моята професионална дейност. Това щастие и това удоволствие, които съм изпитвала, започвайки с бигбенд и симфоничен оркестър, много от младите колеги няма да узнаят никога”, разказва певицата.

Току-що завършила, Нели започва работа в “Балкантурист” заедно със свои колеги музиканти. По това време оркестър “Бургас” правят турне със Зоран Миливоевич и веднъж вечерят в ресторанта, където пее младата изпълнителка. Минават няколко дни, телефонът в заведението звъни, търсят я. Следва покана за прослушване. На шега, на майтап Нели е изправена пред дилемата дали да отиде да се пробва, или да си остане в Монтана. “По това време бях доста малка и не се бях делила нито от мама, нито от тате”, обяснява тя. Все пак взема решението, че ще се пробва. Родителите ѝ не приемат радушно идеята, но тя е готова да замине. За съжаление,

Нели няма пари да си купи билет за влака до Бургас. “Бях застанала пред ресторанта и плачех... Тогава мина мой втори братовчед, който ме попита какво става, и аз му обясних. Няма да забравя никога как извади 50 лева, за онова време това бяха страшно много пари, и ми ги пъхна в ръката. Купих си билета веднага и тръгнах без багаж. Единствено помолих нашия пианист да ми напише гамите на един нотен лист, за да може, като ме прослушват, да кажа в коя тоналност”, спомня си днес Нели.

За първи път вижда голям оркестър и голямо студио. Изпълнява две песни, харесват я, подписва договор и веднага тръгва на турне. След това започва работа в бар-вариетето на Слънчев бряг, където я вижда Данчо Капитанов. Нели се мести в София, записва се в консерваторията и така тръгва цялата ѝ кариера.

“Години след това, беше минал вече “Златният Орфей”, виждам този мой втори братовчед и му казвам: “Човече, ти знаеш ли какво направи с тези 50 лева? Ти знаеш ли, че аз съм Нели Рангелова днес, защото ти ми даде възможност да отида и да ми се случи всичко?! От много време искам да ти ги върна.” Човекът отказва да вземе парите, за да не развалят магията... Август Попов, Влади Въргала, Камен Воденичаров и Нели Рангелова (от ляво на дясно) по време на турне на “Каналето” Снимка: Личен архив

Нели Рангелова има много награди, но най-близка до сърцето ѝ е тази от “Златният Орфей”. След като печели ценната статуетка, започват да пишат песни за нея, да я канят по фестивали, да участва в международни турнета в бившия соцсвят. “За мен това е най-голямото отличие, защото печеля в международния конкурс за изпълнители. Както в Америка, така и на другите фестивали наградите ми са все за изпълнители, не за песен.”

Веднага след орфея получава предложение от продуцента Дерек Рауден, който е член на журито, да замине за Лондон. “Секретарката на “Златният Орфей” ме извика, запозна ме с него и той каза: “Искаме да ви вземем, защото вашият глас е като нешлифован диамант. Ние ще поемем оттук нататък всичко в наши ръце”. Нели не приема предложението, защото на другия ден ѝ предстои сватба с тромпетиста Данчо Капитанов. Тогава тя научава и първия израз на английски - She is a very stupid girl (от англ. “Тя е много глупаво момиче” - б.а.).

След време Рангелова има още две предложения за световна кариера, които също отказва. Едното идва от американския продуцент Джим Хелси, а другото - от Hansa Studios - Берлин, където ѝ предлагат да запише цял албум на италиански и да я представят като италианка. “Въобще не съжалявам. Може би щях да съм много богата звезда там за известно време. Никой не знае, нещата или се случват, или не. От друга страна, смятам, че всеки камък си тежи на мястото. Престанах с глупавите си експерименти да ходя и да пея по заведения в чужбина, защото и такъв период имах. Видях, че тия две дини не могат да се носят под една мишница. Няма как да ходиш на Запад и да изкарваш някакви пари, колкото и да са големи, и в същото време да поддържаш кариера и тук. Ако трябва да съм откровена, в ония години печелехме много повече. Само на 9 септември съм имала по 11 участия”, казва Рангелова.