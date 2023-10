35-и (!) сезон на "Семейство Симпсън", Къртни Кокс в "Сияйната долина" и други сериали през октомври

Месец октомври ще се хареса определено на любителите на сериали. Премиерите, разбира се, ако броим за такива и поредните сезони на вече познати заглавия, са над 20, като между тях има и много интересни.

“Семейство Симпсън”, 35-и сезон (The Simpsons, по Fox, който вече се казва The Star, от 2 октомври)

Поредното продължение на легендарния анимационен сериал на Мат Грейнинг за смешното семейство от Спрингфийлд. Чакаме да познаят следващия президент на САЩ, след като в един от предишните сезони предрекоха Доналд Тръмп.

“Локи”, 2-и сезон (Loki, по Disney+ от 5 октомври)

Завръщане на сериала на Marvel за приключенията в междувременното пространство на хитроумен бог, изигран от Том Хъдълстоун. Някои от сериите са режисирани от хорормейкърите Джъстин Бенсън и Арън Мърхед, които преди това снимаха за Marvel две серии на “Лунният рицар”.

“Знамето ни значи смърт” (Our Flag Means Death, 2 сезон, по НВО Max от 5 октомври)

Продължение на първия сезон на авантюристичната комедия (или както я наричат - на плаща и шпагата) за изтънчен аристократ (в ролята Рийс Дарби), който става пират, защото е разочарован от предишния си начин на живот. Преживява много приключения и се запознава с много пирати, в това число и със знаменития Черната брада, изигран от режисьора на сериала Тайка Уайтити.

“Люпен” (Lupin, 3 сезон, по Netflix от 5 октомври)

Ново продължение на екшън трилъра, в който главната роля е поверена на звездата от “Недосегаемите” (както е преведено на български заглавието на френската трагикомедия “1+1”) Омар Си. Той е крадец, съвременен последовател на “джентълмена престъпник” Арсен Люпен от романите на Морис Льоблан.

“Чъки” (Chucky, 3 сезон, по Peacock от 5 октомври)

Нови епизоди от многосерийното продължение на игралния филм за демонична вуду кукла, в която се е вселил духът на умрял масов убиец.

“Всичко и веднага” (Everything Now, по Netflix от 5 октомври)

Тийнейджърска драмеди (драматична комедия), която създателите обещават поне да настигне, ако не и да надмине успеха на “Полово възпитание” и “Сърдечни трепети”. Разказва се за 17-годишна ученичка от Лондон, който се връща в училище след лечение на невротична анорексия. В главната роля е нашумялата от трилъра “Говори с мен” Софи Уайлд, участва и Стивън Фрай.

“Падението на семейство Ъшър” (The Fall of the House of Usher, по Netflix от 12 октомври)

Минисериал по мотиви на едноименния разказ на Едгар Алън По, но и както обикновено за създателя му Майк Фланагън, по още няколко произведения на същия автор. Това ще е и заключителната глава на романа на режисьора с Netflix (“Призракът в къщата на хълма”, “Призраци в имението Блай”, “Молитва в полунощ”, “Полунощният клуб”), след което майсторът на хорър минава под крилото на Amazon.

“Прокълнат патрул” (Doom Patrol, 4-и сезон, по НВО Max от 12 октомври)

Както изглежда, това ще са последните епизоди от сериала за отбор от неособено успешни супергерои от вселената на DС, който беше създаден като спиноф на “Титаните”, а някои от актьорите играят и в двете поредици.

“Фрейзър” (Frasier, по Paramount+ от 12 октомври)

Завръщане на ситкома за психиатър, който става водещ на радиопредаване. Действието на новия сериал се пренася от Сиатъл обратно в Бостън, където се развиваха събитията от оригиналната телевизионна поредица “Бар “Наздраве”, от която по-късно “Фрейзър” се клонира в отделен филм. Освен това в главната роля се завръща Келси Гремър.

“Час по химия” (Lessons in Chemistry, по Apple TV+ от 13 октомври)

Екранизация на едноименния роман на Бони Гармъс за жена учен, която през 60-те години губи работата си в научна лаборатория и започва да води кулинарно предаване по телевизията. Използва новата си длъжност, за да пристрасти скучаещите домакини към науката. В главана роля е звездата от драмата “Стаята” и блесналата в киновселената на Marvel Бри Ларсон.

“Да настръхнеш от ужас” (Goosebumps по Disney+ и Hulu от 13 октомври)

Поредната адаптация по цикъла тийнейджърски хорър романи на писателя Р. Л. Стайн, отново направена от създателя на киноадаптацията от 2015 г. (онази с Джак Блек) Роб Летърман. Завръзката е почти идентична - група хлапаци опитват да се справят с чудовища, които самите те са пуснали на свобода.

“Сияйната долина” (Shining Vale, 2 сезон, по Starz от 13 октомври)

Продолжение на хорър комедията за семейство с много вътрешноличностни проблеми, което се мести от мегаполис в нова къща в провинцията, където се случват странни неща. Къртни Кокс (Моника от “Приятели”, ако сте забравили) играе писателка, написала единствения си бестселър като млада, а след това за 17 години няма публикуван нито ред.

“Шоу на ужаса” (Creepshow, 4-и сезон, по Shudder и AMC+ от 13 октомври)

Многосерийно продължение на комедийната хорър антология на Джордж Ромеро по сценарий на Стивън Кинг, който дори е писал разкази специално за нея. В четвъртия сезон участва легендарният актьор на характерния за този жанр роли Том Аткинс. Той играе и в оригиналния филм от 1982 г.

“Рик и Морти” (Rick and Morty, по Adult Swim от 16 октомври)

Пореден сезон на научнофантастичния ситком за приключенията на гениален изобретател и неговия внук. Седмият сезон е и първият, в чието създаване няма да участва един от съавторите му - Джъстин Ройланд, който освен това озвучава и двамата главни персонажи. Той беше уволнен след обвинения в домашно насилие.

“Трупове” (Bodies, по Netflix от 19 октомври)

Британски трилър за четирима детективи, които разследват едно и също убийство в лондонския район “Уайтчапъл”, където някога е навявал ужас Джак Изкормвача, но в различни години - 1890-а, 1941-а, 2023-а и 2053-а. В ролите са Шира Хаас (“Нестандартната”), Стивън Греъм (“Гепи”), Джейкъб Форчън-Лойд (“Великата”) и Кайл Солер (“Андор”).

“Изгорените момичета” (The Burning Girls, по Paramount+ от 19 октомври)

Екранизация на едноименния роман на С. Дж. Тюдор за преподобната Брукс (в ролята е двукратно номинираната за “Оскар” Саманта Мортън) и дъщеря (Ръби Стоукс от сериала “Локууд & ко”), които се местят в малко селце, за да се справят със скорошна загуба на близък човек. На новото място обаче те се сблъскват с множество мрачни тайни.

“Страхувайте се от живите мъртви” (Fear the Walking Dead, 8-и сезон, по AMC от 23 октомври)

Последен сезон на спинофа на легендарния зомби сериал. Действието в него се развива на остров на име Падре, а самото продължение, който ще се състои от 6 двойни епизода, е заснето цели 7 години след предишния сезон 7.

“Американски истории на ужасите” (Аmerican Horror Stories, по Hulu от 26 октомври)

Минииздание - само четири епизода, на спинофа на хорърантологията, в който всяка история намира развръзката си в рамките на една серия, а не за цял сезон, както е в оригинала “Американска история на ужасите”.

“Спътници” (Fellow Travellers, по Paramount+ от 27 октомври)

Исторически мелодраматичен политически трилър, в който главните роли играят Мат Бомер и Джонатан Бейли. Историята започва по време на възхода на маккартизма през 50-те години, продължава с протестите срещу войната във Виетнам през 60-те, наркотичния дискохедонизъм през 70-те, за да завърши с епидемията от СПИН през 80-те.