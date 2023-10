Легендата Саманта Фокс идва в София с половинката си Линда Олсен: Обичана съм!

Британската 57-годишна звезда Саманта Фокс е хедлайнер на парти с музика от 80-те и 90-те през ноември в столичен клуб. Тя е родена на 15 април в Лондон. Преди да покори света с музика и чар, певицата е известен топлес модел, а в таблоидния вестник The Sun се появява всеки ден от 1983 г. до 1986 г. Тя стана една от най-фотографираните британски жени от 80-те и един от най-известните секс символи на 80-те. Хитът й Touch Me (I Want Your Body) я превърна в международна звезда, а ние ще я видим на 24 ноември в клуб "Ялта". Сингълът достига челната десетка в редица страни, включително в Канада, Австралия и САЩ. У нас Саманта ще е придружена от своята половинка Линда Олсен, с която имат брак. Тя е мениджър на турнетата й и двете ще останат няколко дни в София.

- Г-жо Фокс, за България вие сте един неостаряващ секссимвол. Какво е усещането милиони хора - мъже и жени да ви боготворят?

- Усещането е много приятно, особено, когато вече навлизаш в една възраст, в която суетата отстъпва пред удоволствието да споделяш всеки миг с другите. Когато си млад си неуверен, страдаш от липса или прекалено високо самочувствие. Когато навлезеш в 50-те ставаш спокоен, уверен, няма какво да губиш. Радваш се на живота!

- Идвали сте у нас и преди. Как във вашите очи се е променяла страната ни?

- Всеки път откривам колко много се е променила България, хората, начина на живот. Първият път вие бяхте отвъд Желязната завеса и ни бяха наплашили много. Прекарах много добре. Бях на морето и случайни влязох в хранителен магазин, където на касата видях мой плакат. Зарадвах се, не знаех, че съм популярна в страната ви. Последно бях преди няколко години и забелязах, че имате хубави хотели, ресторанти, клубове. Ето сега ще гостувам на най-добрият ви клуб "Ялта" с една специална програма, посветена на диско музиката. Обещавам ви много танци и добро настроение. Обичам да общувам с публиката си. Нямам търпение. Готвя супер изненада, но няма да ви я разкрия. Елате да се забавляваме заедно.

През 2012 г. на концерта й у нас, Любо Ганев й пригласяше Снимка: Архив

- Това е чудесно. От няколко години насам се върна дискомузиката, хората започнаха отново да слушат песните от миналия век. Как си го обяснявате?

- Всъщност диско музиката никога не си е отивала, но звукозаписните компании се опитаха да лансират други жанрове. Обаче днес публиката има достъп до всичко чрез различни платформи и новите поколения откриват музиката на техните родители. А диско музиката е свободата да танцуваш с другите, да се забавляваш, да забравиш проблемите. Светът е пълен с проблеми, а дансингът ти дава възможност да ги забравиш за известно време. Пътувам много и наблюдавам как публиката реагира на танцовалните парчета - Става и започва да подскача от радост.

- С концерта си вие отдавате внимание и на жените в диско музиката. През 80-90-те имахте много силни конкурентки в лицето на Сандра, Си Си Кеч, Ким Уайлд. В какви отношения сте с тях, виждали ли сте се?



- Познаваме се, често се засичаме по участия и различни тв програми. Харесваме се, защото оцеляхме в бизнеса, а не е лесно, уверявам ви! Ким живее като мен във Великобритания и скоро се върна отново на сцената, което е страхотно. Ние се оказахме силни момичета, защото не се отказахме от музиката, каквото и да се случваше с нашия личен живот.

- Така е, а изпитвали ли сте някога несигурност в поведението си на сцената?

- Да. В началото всеки е неуверен, докато намери своя стил, начин на поднасяне на музиката. С течение на времето неувереността изчезва, остава вълнението от срещата с публиката. Различно е. И в живота съм имала трудни моменти, с които е трябвало да се справям. Тогава обаче неувереността няма място, защото водиш битки.

- Бихте ли участвали във филм, имали ли сте такива предложения?

- Участвала съм, но не с роли, които могат да разкрият актрисата в мен. Разбира се, че съм отворена за добри предложения.

- Какво ще кажете за книга, в която да описвате живота си?

- Имам предложения, но има още какво да преживея, за да бъде разказът пълен. Имам идея.

- Интересува ли ви политиката? Гласувате ли на избори, вярвате ли, че те променят към по-добро?

- Политиката няма място в моята работа. Като всеки повечето хора се интересувам, гласувам, вълнувам се как да подобря живота си. Но не съм сигурна, че в света има днес големи политици.

- Как поддържате този изключителен външен вид? Налага ли ви се да гладувате?

- Наслаждавам се на живота. Обичана съм. Щастлива с това, което имам. Не съм маниачка на диети, но не прекалявам с храна, алкохол. Спортувам, движа се, спя достатъчно. Живея един добър живот.

- А какво може да ви разплаче?

- Много неща могат да ме разплачат. Войната, страданието на хората, бедствията и последствията от тях. Вярвам в човешката доброта и съпричастност. Това ме крепи. По природа съм оптимист, не оставам в тъгата, защото вярвам, че утре ще е по-добър ден.

- Какво правите в свободното си време?

- Нямам много свободно време. Семейна съм, имам задължения извън кариерата. Иначе денят ми е запълнен със спорт, разходки, срещи с приятели, интересен филм или концерт. Животът ми извън сцената е като на повечето хора. Разбира се, аз съм активна, с концерти, често на път и това изисква дисциплина, репетиции, записи. Така, че внимавам и не пропускам възможност да се наспя добре.