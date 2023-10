Джиджи Хадид вечеряла с бившия мъж на Ирина Шейк в Ню Йорк (Снимка)

Джиджи Хадид бе засечена на вечеря с бившия мъж на Ирина Шейк - Брадли Купър, в Ню Йорк.

Според информация, получена за "Daily Mail", двамата са посетили ресторанта "Via Carota", а след това потеглили заедно с един и същи автомобил. Звездата от "Жега" за последно бе във връзка с Хума Абедин през 2022 г. Преди това имаше четиригодишна връзка с Ирина Шейк, с която имат дъщеря - 5-годишната Леа Де Сена. Двойката прекрати връзката си през 2019 г., но според изданието е в "чудесни отношения". View this post on Instagram A post shared by VandyPop 🍿 🎬 🎟 🎶 📺 (@vandypop)

Междувременно Хадид пък бе свързвана с Леонардо ди Каприо. Смята се, че са били двойка миналата есен, но през декември всичко приключило. Източник съобщи пред "Page Six" тогава, че връзката й с Ди Каприо никога не е била "сериозна" поради противоречивите им графици. Въпреки това в началото на 2023 г. Хадид и актьорът пак се срещали, включително в Хемптън през юли, когато източникът съобщи, че "отново са заедно".

Към момента Лео е с 25-годишния модел Витория Черети, пише dir.bg.