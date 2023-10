На фона на най-великите рок парчета и култови спомени от концерти и фестивали!

17 години Z-Rock – 17 години приятелство!

За поредна година Z-Rock-рок радиото на България празнува заедно със своите верни слушатели с голяма игра и страхотни награди. Тази година феновете на радиото празнуват заедно с екипа от водещи, на фона на най-великите рок парчета, култови спомени от концерти и фестивали, акустични изпълнения и емблематични гости!

Традиционно на рождения си ден, Z-Rock раздава награди на своите слушатели в ефирната промоция. Игра, в която провокира слушателите да си припомнят някои от най-емблематичните рок събития през изминалите 17 години. Всеки, който иска да се включи в надпреварата за подаръци, трябва да изпрати на [email protected], своя снимка от най-якото рок събитие, на което е присъствал през последните 17 години. В края на всеки делничен ден през периода 13.10-09.11.2023, един участник ще печели награда.

Освен с игри и награди, празничният ефир е зареден с акустични лайфове и интересни гости. Точно на рождения ден на радиото, на 13-ти октомври, в 11 часа, в студиото гостува режисьорът Стефан Командарев. Само преди месец стана ясно, че последният му филм, „Уроците на Блага“, е българското предложение за 96-ите награди „Оскар“, за международен пълнометражен филм.

Станислав Сланев-Стенли е специален гост в Голия Обяд на Елена Розберг в седмицата, в която мотото е: 17 години Z-Rock- 17 години приятелство! В понеделник, 16-ти октомври, след 12 часа, легендарният музикант ще представи чисто новия си сингъл "Вчера", песен, която за първи път на живо, почитателите на Стенли ще имат възможността да чуят в рамките на големия му концерт “EЛЕКТРО“ в Зала 1 на НДК.

Във вторник, 17-ти октомври, празничната седмица продължава с още един интересен гост в “Голия обяд“- поетът Александър Петров. Ефирът ше поднесе огромна изненада на слушателите с поредния гост- Дейвид Фрик, една легенда в музикалната журналистика, старши редактор в списание Rolling Stone Magazine. Той ще даде интервю лично на Елена Розберг.

И тази година, Z-Rock отбелязва рождения си ден на с поредица от акустични концерти. Всеки ден, в седмицата между 16-ти и 20-ти октомври, ефирът ще посреща по една група за концерт на живо, в "Hijack Acoustic", с водещ Краси Москов: Сърмата Хари & Coptor Mix (понеделник), Hug or Handshake( вторник), Der Hunds(сряда), No More Many More (четвъртък) и завършваме с One Day Less в петък.