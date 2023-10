Куентин Тарантино посети база с израелски войници, за да повдигне духа им

Куентин Тарантино посети база на израелската армия, за да повдигне духа на войниците, участващи в най-новите бойни действия в района на Газа, пише "Дейли Мирър".

Емблематичният режисьор беше сниман в лагер в Южен Израел, а публикацията - споделена в страницата на "Israel War Room". Кадърът беше пуснат и в X (бившия Twitter) с надпис: "Легендарният режисьор Куентин Тарантино посети израелска база в Южен Израел, за да внесе настроение сред Израелските отбранителни сили". #BREAKING: Legendary filmmaker Quentin Tarantino visits an Israeli base in southern Israel to boost IDF morale pic.twitter.com/Vso6IgQlWa — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 13, 2023

Куентин живее в Тел Авив от две години заедно със съпругата си, модел Даниела Пик, която е израелка, и двете им деца. Двойката се ожени през 2018 г. на интимна частна церемония в Лос Анджелис. Те се срещнаха за първи път през 2009 г., когато Куентин промотираше филма си с Брад Пит и Кристофър Валц "Inglorious Basterds", пише dir.bg.

Визитата на Тарантино се случва дни след като и други знаменитости не останаха никак безмълвни по темата - включително актрисата Гал Гадот, колегата й Крис Пайн, актьорът от "Междузвездни войни" Марк Хамил и Джейми Лий Къртис, които се присъединиха към 700 холивудски имена, в подписка, изразяваща подкрепата си към Израел във войната, взела опустошителни жертви и от двете страни.