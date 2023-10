Бандата включи България в турнето си, което започна в началото на годината, и ще свири на 26 ноември в залата на ул. “Пиротска” в София. Музикантите ще изпълнят на живо песни от едноименния на турнето албум Love Is Still Alive, както и хитове като The Future, Sympathy For The Devil и The Coming Race. Словенската група Laibach е основана през 1980 година и има около 40 албума.