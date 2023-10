Шер с коледен албум за първи път през 60-годишната си кариера

За певицата Шер Коледа тази година идва още през октомври - изпълнителката пуска новата си продукция, наречена "Christmas", на 20-ти октомври, съобщава БТА.

Това е 27-ият студиен албум на Шер и първият, посветен на празник. Тя споделя пред списание "Пийпъл", че едва сега, цели шест десетилетия след началото на кариерата си, записва коледни парчета. Продукцията е компилация от празнични класики и оригинални песни, като в изпълненията се включват редица колеги на Шер, сред които Стиви Уондър, Синди Лопър, Майкъл Бубле.

В албума са включени интерпретациите на певицата на популярните "Santa Baby", "Run Rudolph Run" и "Please Come Home For Christmas". Пилотното парче " DJ Play A Christmas Song" обаче е съвсем ново и излезе в началото на месеца.

Шер "е направила не просто коледен албум, а невероятен коледен албум, който ще се конкурира и ще се нареди до великите за този празник албуми на всички времена", заяви пред "Билборд" Том Корсън, главен оперативен директор на "Уорнър рекърдс".

Певицата започнала да му представя песните още през лятото, а Корсън почувствал "вълнение и радост… , че Коледа идва шест месеца по-рано".

Сред съвсем новите парчета в продукцията "Christmas" е и "Drop Top Sleigh Ride". Това е особено специален сингъл за певицата, тъй като работи по него заедно с новия си приятел - музикалният продуцент Александър Едуардс. Двамата са заедно от около година, въпреки че възрастовата им разлика е четири десетилетия. Шер е на 77 години, а Едуардс - на 37.

Връзката им предизвиква голям медиен интерес. Певицата не е изненадана от това - все пак е в светлините на прожекторите повече от половин век. Шер обаче признава, че заради Едуардс е нарушила свое лично правило - да не излиза с толкова млади мъже.

"Бях казала на всичките си приятели: "Твърде стари сме, за да излизаме с наистина по-млади мъже… Направих обаче точно това, което казах, че няма да правя!", казва изпълнителката пред "Пийпъл".

Шер не спазила принципите си заради Александър Едуардс, "защото той просто е толкова специален". Първата им среща била "около 15 минути" преди година на събитие от Седмицата на модата в Париж, а общ приятел дал телефонния й номер на музикалния продуцент. "Беше наистина шокиращо, защото хората не дават просто така моя номер", казва певицата.

Шер и Александър Едуардс не са само партньори в живота, но и в работата. "Позволих му да направи "Drop Top Sleigh". Трудно е да се работи с някой, в когато си влюбен…Но аз имах вяра, а и бях толкова развълнувана". Според изпълнителката Едуардс е "страхотен продуцент".

Музикалната звезда, която е родена с името Шерилин Саркисян, не се интересува от медийния интерес и клюките по адрес на новата й връзка. "Ако си намерил щастие, не можеш да мислиш колко дълго то ще продължи", казва тя пред "Пийпъл". "Трябва да мислиш за това как се чувстваш и да живееш в момента".

По време на дългогодишната си кариера Шер продава над 100 милиона копия на свои записи като солов изпълнител и още 40 милиона като част от дуета си със Сони Боно. Това я превръща в един от най-продаваните музикални изпълнители на всички времена. През десетилетията си в шоубизнеса Шер е спечелила редица отличия, сред които "Еми", "Грами" и "Оскар", както и признание за влиянието си върху поп културата.

Освен с младия си приятел, наскоро Шер прикова медийното внимание и заради обвинения, че е организирала отвличането от хотелска стая в Ню Йорк на единия си син - Илайджа Блу Олман, който е на 47 години. Тя категорично отрече подобни твърдения, заявявайки, че "този слух не е истина", но без повече обяснения за инцидента от ноември 2022 г. Обвиненията бяха отправени от съпругата на Илайджа в хода на бракоразводното им дело, което е в ход.

На 77 години Шер е пълна с енергия и готова за нови предизвикателства. "Просто не мога да повярвам, че по някое време ще стана на 80 години, по-рано, отколкото ми се иска", заяви суперзвездата в предаването "Добро утро, Великобритания". "И все още ще нося дънките си, все още ще съм с дълга коса и все още ще правя същите неща, които винаги съм правила". За нея дънките и дългата коса са символи на младостта, от които няма да се откаже, "защото все още се чувствам толкова млада, колкото винаги".

Шер не крие, че добрата си форма дължи на специален хранителен режим и спорт. Сладоледът пък й помагал да бъде щастлива. Певицата дори инвестира в компания за производство на сладолед "Шерлато", предлага необичайни вкусове за ледената сладост, сред които на авокадо, хрупкави крутони.

Последните месеци на тази година са доста натоварени за Шер, която освен "Christmas" планира да преиздаде в луксозен вариант и продукцията си "Believe", от чиято първо излизане на пазара се навършват 25 години. Изпълнителката заяви пред "Пийпъл", че веднага след коледния албум започва да работи и по нов. "Имам да запиша веднага още един", заяви музикалната звезда.