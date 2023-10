Максим Бехар пее рап с Мишо Шамара (Видео)

You need a PR so you could be with big stars (от англ. Имаш нужда от пиар, за да може да бъдеш с големите звезди). Това пее в първата си рап песен PR експертът Максим Бехар. Той дебютира на музикалната сцена, като направи рап парче заедно с Мишо Шамара и неговия син Lil Sha. Песента PR We Are вече звучи в ефира на американското R&B радио Hоt 21.

“Почти случайност ни събра в студиото с Мишо Шамара и сина му и само за няколко часа направихме песента”, разказва Максим Бехар. Той е автор на текста, който посвещава на пиара. Това всъщност е първата песен в света, правена за този бизнес.

Мишо Шамара и синът му живеят в Чикаго от десетина години. Lil Sha тръгна по стъпките на баща си и също прави музикална кариера, като вече има няколко песни в американските рап класации.

“За мен Максим винаги е бил пример за това как трябва да се работи и как човек трябва да се държи в обществото, но сега успяхме да видим неговия професионализъм в действие и той наистина е на световно ниво във всичко, което прави”, казва Михаил Михайлов, известен с прякора Мишо Шамара.

Може би това не е последната песен на Максим Бехар и той ще продължи да развива музикалната си кариера.