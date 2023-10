Приятел на Тимбърлейк: Джъстин и съпругата му са шокирани от разкритията на Бритни Спиърс

Тази книга е кошмар за него, казва приятел на Тимбърлейк

Певецът още не е коментирал темата

Джъстин Тимбърлейк и съпругата му Джесика Бийл ще останат шокирани от бомбастичното разкритие на Бритни Спиърс, че е абортирала бебето му преди повече от две десетилетия, съобщава дългогодишен приятел на семейството пред американския вестник "Сън".

Предстоящата мемоарна книга на певицата "The Woman In Me" разкрива трагичното твърдение. В нея Бритни пише, че е забременяла от Джъстин през 2000 г., когато двамата са били на около 19 години. Тя твърди, че след "сърцераздирателни дискусии", се е съгласила в крайна сметка да направи аборт. Това й решение я е "преследвало" дълго - допреди да роди синовете си Шон Престън и Джейдън Джеймс през 2006 г., които са плод на любовта й с бившия й Кевин Федърлайн.

А иначе - след 2002 г., когато връзката й с Джъстин приключва, години по-късно той се жени за актрисата Джесика Бийл, от която има две деца - Сайлъс и Финиъс. Източник съобщава пред "Сън":

"Джъстин е същият, какъвто бе, когато излизаше с Бритни, въпреки че сега - 20 години по-късно, неговата кариера, начин на живот и лични приоритети, са коренно различни. Тази книга е кошмар за него. Моментът е толкова болезнен, колкото и самото разкритие." Припомняме, че Тимбърлейк имаше планове отново да се завърне на музикалната сцена, включително и да стартира проекти с бившата бой банда - N*SYNC.

Междувременно мемоарите на Бритни се очаква да излязат на 24 октомври. Вече се появиха спекулации за това какво ще разкрие книгата за връзката й с Джъстин - освен направеният аборт, той е бил и "любовта на живота й". В книгата се пише и за изневярата му с друга популярна личност, чието име не е споменато, защото "тя вече има семейство". Досега Джъстин не е коментирал твърденията, макар че не е изключено да се превърне в една от най-обсъжданите личности, и то не с добро.

Според вътрешен източник на "Сън" певецът може би няма да има друг избор, освен да разкаже своята версия за нещата.

"В момента, в който се е случило това, той е бил принуден да се откаже от своята позиция. Нямам представа дали абортът е бил нещо, за което той някога е казал на Джесика, защото връзката му с Бритни не е тема, която обсъжда. Той не отрича, но за него това е било преди милион години. Не мисля, че ще оспори публично някое от твърденията на Бритни, просто защото това не е в неговия стил. Но може би ще бъде принуден да го направи поради обстоятелствата."

Пред изданието приятел на Тимбърлейк споделя:

"Това е труден момент и обичайната стратегия на Джъстин да остави нещата да отшумят може да не се окаже удачна, особено в този момент от кариерата му, когато той наистина се опитва да се върне в играта отново."

Източникът смята, че неговият приятел е взел съзнателно решение да не се замесва в драмата около живота на Бритни през последните години, защото се намира на друг етап от живота си. А според "Дейли мейл" - "Тимбърлейк смятал, че абортът ще бъде тяхна тайна завинаги."

В продължение на години Спиърс бе държана под опеката на баща си Джейми. "Сън" разкрива, че в мемоарите й се разказва как баща ѝ я е ужасявал още от детството, защото е бил "злобен, апатичен и студен". След като е освободена от настойничеството, Бритни се омъжва за фитнес модела Сам Асгари. Бракът ѝ се разпада през август 2023 г., когато Сам подава молба за развод, предаде Дир.бг.

Пред "US Today" източник казва: "Джъстин избра да остане настрана от драмата с настойничеството на Бритни, въпреки че познава доста добре всеки член на семейството й."

Той допълва, че Тимбърлейк сега иска да се фокусира върху двете си деца и няма намерение да преживява отново ситуацията, която се разви в 20-те му години.

"Той обожава синовете си, просто тогава преследваше славата." От думите му става ясно, че макар Спиърс да излезе наяве с някои твърдения, Джъстин няма намерение да загърбва това, което е изградил с Джесика.

"Ако те наистина останат заедно, могат да се справят с това." Въпреки това приятелят му е толерантен и към певицата, като споделя, че наистина е минала през Ада и трябва да бъде аплодирана за смелостта си.

"Но тя също така отваря стари рани, за които Джъстин е мислил, че отдавна са заздравели".

В предстоящата си книга Бритни обяснява, че не е била възпитавана, че абортът е нещо нормално. Според TMZ тя "винаги е искала" един ден да има семейство с Джъстин, но бременността е настъпила по-рано, отколкото е очаквала, а Джъстин е сметнал, че не са готови заради възрастта си.

Отново запознат по темата споделя пред "Сън":

"За Бритни е известно, че е истински обсебена от Джъстин. Тя е признавала, че той е бил истинската ѝ любов и в много отношения никога не е преодоляла загубата му. От всички момчета, с които е излизала след раздялата им, никой никога не се е докосвал до така до нея, както Джъстин." Той казва, че в кръга им от общи приятели е "ясно", че Бритни се е опитвала да се свърже с Тимбърлейк, след като вече бил женен за Джесика. "Но очевидно това не се е харесало на Джъстин, отчасти защото е искал да продължи напред, но и защото не би проявил неуважение към Джесика, изграждайки отново близка връзка с бившата си. Бритни трябваше да се оттегли и да приеме, че той напълно е продължил напред."