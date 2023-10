Мадона от сцената в Лондон: Лекарите не мислеха, че ще оцелея

"Лекарите не мислеха, че ще оцелея. Аз също", това каза Мадона, която в събота откри световното си турне "Celebration" в Лондон.

Турнето трябваше да започне лятото, но беше отложено заради сериозен здравословен проблем на певицата. Известната певица разказа, че била толкова зле, че когато се събудила, децата й били около нея.

По време на концерта 65-годишната певица отдаде почит на звезди като Принс, Майкъл Джексън и Шиниъд О'Конър. Някои фенове описаха шоуто й като по-скоро мрачно, отколкото празнично, пише Си Ен Ен.

Изпълнителката на "Like a Virgin" заяви, че годината е била "луда".

През юни Мадона се бори с бактериална инфекция, която я накара да отмени първата част от турнето "Celebration" в Северна Америка.

"През тези пет дни не знаех къде съм - жива или мъртва", добави тя, като продължи да благодари на децата си, че са я спасили, както правят "всеки път".

"Ако искате да знаете моята тайна и искате да знаете как се справих и как оцелях, помислих си: "Трябва да бъда там за децата си. Трябва да оцелея заради тях", казва тя.

В друг тържествен момент жертвите на епидемията от СПИН се появиха на гигантските екрани в залата, докато Мадона пееше стихове от емоционалната си балада "In This Life" от албума си "Erotica" от 1992 г. Забележително е, че приятелят ѝ, покойният художник Кийт Харинг, беше показан, докато шоуто преминаваше към хита ѝ от 1986 г. "Live to Tell".

"Celebration", разбира се, имаше и някои радостни моменти, като например когато дъщерята на Мадона Мърси Джеймс се появи зад пианото, безупречно изпълнявайки началните ноти на "Bad Girl", също от "Erotica".

Другите ѝ дъщери Лурдес Леон - която празнуваше рождения си ден - и близначките Стела и Естере също се включиха в забавлението, по време на изпълнението на вечния хит на Мадж от 1990 г. "Vogue".

Танцьорите носеха маски и костюми, които имаха за цел да олицетворят най-важните моменти в кариерата ѝ - тези, свързани с хитовете ѝ под номер 1 и не само. Всъщност за феновете на Мадона трябва да се отбележи, че турнето съвсем не е запазено само за хитовете ѝ в класациите. По-езотеричните песни - като "Bedtime Stories" от 1994 г. - също се радваха на голяма популярност.

Шоуто се отличаваше с пищно осветление и видео кадри. Мадона често се обръщаше с лице към публиката, пеейки пред камера, която след това прожектираше безупречно изглеждащата Мадж обратно към публиката.

В крайна сметка обаче "Celebration" имаше изненадващо оскъден характер, тъй като емблематичната изпълнителка отдели известно време, за да размишлява върху несравнимата си кариера и личния си път, както и върху пътуванията на други хора, които са я докоснали по пътя.