Британската банда "Дистрикт 13" с българския барабанист Асен Милушев записа албум в София

Британската банда "Дистрикт 13", в която свири българският барабанист Асен Милушев пуска нов албум днес. Step into the Fire е записана в студио в София. Тавата е с хард рок звучене и съдържа 14 песни. Текстовете са написани от певеца и китарист на бандата Джон Уайлд, а музиката е разработена с барабаниста Асен Милушев и бившия басист на групата Ричард Вандерпой по време на локдауните заради пандемията от Covid-19. Албумът вече може да се слуша през всички основни стрийминг платформи, а официалното му представяне пред публика е тази неделя в Hope and Anchor в Лондон.