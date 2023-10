Адел добави още дати към концертите си в Лас Вегас

Певицата Адел, която изнася поредица от концерти в Лас Вегас, отново удължи престоя си, съобщи Мюзик нюз.

Изпълнителката на хитове като "Rolling in the Deep", "Hello" и "Easy On Me" започна изявите си в хотел "Сизърс Палас" в столицата на хазарта през ноември миналата година.

През март тази година британската певица добави нови 32 дати между юни и ноември към концертната си поредица "Уикенди с Адел". Изявите й трябваше да приключат на 4 ноември.

Сега изпълнителката обяви в социалните мрежи, че добавя още 32 дати между януари и юни 2024 г., като отбеляза, че прави това за "последен път", предаде БТА.

От публикацията на Адел стана ясно също, че пребиваването й в Лас Вегас я е накарало да се влюби отново в концертите на живо.