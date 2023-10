41,9 млн. долара има Ед Шийрън, живял като бездомник 3 години

Една от най-големите световни звезди ще пее за първи път у нас на 31 август 2024 г. на стадион “Васил Левски”.

Виртуалната “опашка” за билети бе над 200 000 души и блокира системата.

Брой награди - 185, номинации - 468. Сред тях са 4 големи “Грами”, 7 отличия от Британските музикални награди.

Състоянието му е от 41,9 млн. долара според британския сайт Popnable, който поддържа музикални класации за над 150 държави.

Едуард Кристофър Шийрън е роден на 17 февруари 1991 г. в Хебдън Бридж, Западен Йоркшър. Израства в семейство, което няма дори телевизор, но събрали пари, за да му купят китара и книги.

Докато в Лондон учи в музикален колеж, се издържа, продавайки дискове. 3 г. живее като бездомник - спи във влакове на лондонското метро и по диваните на приятели.

През 2011 г. пуска самостоятелно миниалбума EP No. 5 Collaborations Project, който привлича вниманието на Елтън Джон и Джейми Фокс и следва договор с Asylum Records.

Сред най-известните му песни са Photograph, Perfect, Don't, Shivers, Thinking Out Loud, Galway Girl, Bad Habits със стотици милиони гледания в ютюб. Парчето Shape Of You от 2017 г. достига до над 6,1 млрд. гледания.

През 2016-а е обвинен, че песента му Thinking Out Loud, за която печели “Грами”, е копирана от Марвин Гей Lets Get It On от 1973 г. В началото на тази година делото беше възобновено.

Има 7 албума, като през 2023 издаде два - “-” и Autumn Variations, достигнали до №1 в целия свят.

Участва в 15 филма, като в повечето играе себе си - сериала “Игра на тронове”, минисериала “Модерна любов”, “Дневникът на Бриджит Джоунс”, озвучава епизод на “Семейство Симпсън”.

Има две деца от бившата си съученичка Чери Сийборн от гимназията, с която са заедно от 2015-а. Тя е вдъхновението на песента Perfect.