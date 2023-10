Поддръжници на Морфов с протест в последното представление на "Хъшове" за годината (Видео, снимки)

20 души се събраха в подкрепа на режисьора Александър Морфов, чието представление "Хъшове" се играе за последен път тази година в Народния театър "Иван Вазов".

Протестът е организиран във фейсбук групата "Да върнем Александър Морфов". ВИДЕО: Виктория Костова

Протестиращите носеха тениски с надпис "Морфов" и листи, на които пише "Няма бивши хъшове" и "Да живее Морфов". СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

По време на антракта протестиращите пуснаха песента "Няма бивши хъшове", която пее Валери Йорданов с групата No more many more. Публиката, която излезе за глътка въздух, не очакваше протеста.

"По всяка вероятност ... ей така, тихомълком /това е стар административен похват/, "Хъшове" ще падне от програмата на театъра и утре ще се играе за последен път, така както паднаха и ще паднат още няколко спектакъла на "непослушните и неудобни" актьори. Както паднаха и спектаклите му, след натиск, при предишния, също особено кадърен директор", пише в групата. Но това е последната дата за представлението за тази година, казват от Народния театър. По думите им догодина спектакълът отново ще се върне в програмата. През октомври и ноември има много нови премиерно постановки, сред тях са "Коварство и любов", "Антихрист. Глави VIII, X, XI", "Боже мой" и други. СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

"Всеки, който е проронил поне една сълза или се е засмял поне веднъж на " Хъшове" за тези 20 години би трябвало да дойде. Всеки, който е завел поне един ученик на спектакъла, онези, които са го вкарали дори в учебниците също...а тези, които са раздавали награди, ще дойдете ли??? А колко от вас, колеги, са се заразили да правят театър благодарение на тези спектакли?", пишат членовете на групата във фейсбук.

Протестиращите викаха "Оставка" и "Морфов". СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

