Жерар Пике падна от сцена, висока поне 2 метра. Испанският футболист гостувал в Мексико за старта на риалити предаване.

Докато говори по телефона, бившият мъж на певицата Шакира тръгва към публиката, където го чака дете с тениска за автограф. Пике обаче не вижда, че подиумът свършва и буквално изчезва от кадър. Според запознати футболистът не е получил сериозни наранявания, пише NOVA. Gerard Pique went to sign a fans shirt but then this happened…



pic.twitter.com/mvPMcDZRYX — CentreGoals. (@centregoals) October 25, 2023