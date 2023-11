За 10-и път "Убийствен пъзел" - вижте как ги класират феновете

През септември по кината, а вече и в платформите за споделяне излезе 10-ият “Убийствен пъзел”. Легендарен филм на ужасите, може би сравним с романите на Стивън Кинг в хорър литературата. По този повод феновете на поредицата направиха собствена класация от най-лошия филм към най-добрия.

10. “Убийствен пъзел 3Д” (Saw 3D, 2010)

Седмият филм беше планиран като последен и седем години си изглеждаше, че така и ще бъде. Все пак авторите успяха да върнат на екрана д-р Лоурънс Гордън от първия филм.

9. “Убийствен пъзел: Спиралата” (Spiral: From the Book of Saw, 2020)

Продължението на “Пъзела” на хартия изглеждаше нелоша идея - поредицата да се върне към първоначалната си съставляваща, а именно да се заложи на детективите. В крайна сметка единствената червена точка се оказа участието на на Самюел Л. Джексън.

8. “Убийствен пъзел 4” (Saw IV, 2007)

Именно този филм включи първата аларма, че не всичко е наред с поредицата. Както се изразяват феновете, от филма изчезва душата му - умира официално изобретателят на смъртоносните капани Джон Крамър, както и една от наследничките му - Аманда.

7. “Убийствен пъзел 5” (Saw V, 2008)

Въпросната серия наследи от предната всичко освен режисьора Дарън Боусмън, когото сменят с Дейвид Хакъл. В тази част все по-трудно става да се следи сюжетната линия, то пък има доста по-интересни смъртоносни капани.

6. “Убийствен пъзел 8” (Jigsaw, 2017)

Рестартът на “Убийствен пъзел” ни предложи откровено нелеп филм, но пък достатъчно забавен, който в някакъв смисъл да ни се стори и глътка свеж въздух, защото най-после поредицата започна да прилича на истински филм, а не на телевизионен театър.

5. “Убийствен пъзел 6” (Saw VI, 2009)

Във втората половина от съществуването на поредицата създателите май започнаха да съжаляват, че не са спрели по-рано. Но именно шестата част направи изкуствено дишане. Това е и първата от онези, на които режисьор е монтажистът на всички предишни - Кевин Гротърт.

4. “Убийствен пъзел 2” (Saw II, 2005)

Вторият “Пъзел” получи зелена светлина още след първия уикенд на първия и стана за феновете нещо като първото продължение на “Умирай трудно”. А освен това там е и незабравимата сцена с басейна, пълен със спринцовки.

3. “Убийствен пъзел 3” (Saw III, 2006)

Вторият филм имаше по-запомнящ се актьорски състав и капани, но именно третият даде най-запомнящ се принос в развитието на героите, изиграни от споменатите по-голе Бел и Смит. Екипът изстиска максимума от този дует.

2. “Убийствен пъзел 10” (Saw X, 2023)

От филма, на който два пъти безуспешно се опитаха да направят изкуствено дишане, никой нищо не очакваше. Но пък той взе, че получи уникално високи оценки.

В основата е актьорският дует на Тобин Бел и Шони Смит, а действието се развива между първия и втория филм от поредицата.

1. “Убийствен пъзел” (Saw, 2004 г.)

Логично е начело, защото без този първи филм от поредицата, който е и нахален холивудски дебют на режисьора Джеймс Уон и сценалиста Лий Уонъл (изиграл и една от главните роли - на фотографа Адам, който е окован заедно с доктор Гордън), нищо нямаше да се случи.

Всъщност това е разработка на късометражен филм за същото - двама души се оказват в затворено помещение и единият трябва да умре. Освен това е нагледно доказателство какво може да се направи без особено голям бюджет (1,2 млн. долара), но да спечели немалко (55 млн.).