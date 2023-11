Финландците Beast in Black свирят преди Deep Purple в Мидалидаре

Финландците от Beast in Black ще се включат в рок фестивала в Мидалидаре. Пауър метъл бандата ще свири на 14 юли догодина преди хедлайнера за деня Deep Purple. Основана през 2015 г., групата е силно повлияна от легенди като Judas Priest, Manowar, W.A.S.P., Accept и Black Sabbath. Името ѝ е почит към японската манга и аниме поредица Berserk. През 2021 г. Beast in Black издават третия си албум Dark Connection. Албумът става номер едно във Финландия, също така е успешен и в Швеция, Швейцария, САЩ, Англия, Германия и Япония.

Същата вечер за първи път в България ще видим The O'Reillys and the Paddyhats. Музикантите, които идват от Германия, залагат на ирландски фолк пънк. Групата вече няколко пъти е била част от Wacken Open Air. Има над 100 милиона гледания в ютюб и над 50 милиона слушания в стрийминг платформите.

Фестивалът в Мидалидаре ще върви от 12 до 14 юли.