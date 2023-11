Рапърът Дрейк поставя рекорди, но интересът към него драстично спада

Дрейк оглави класацията на изпълнителите в САЩ на 21 октомври благодарение на новия си албум For All the Dogs. Това е неговата 38 седмица на първо място. Преди излизането на осмия му студиен опус той беше осми.

Американската класация на изпълнителите се изготвя от "Билборд" и отразява общото представяне на певците – по продажби на албуми и песни, стрийминг, радиоизлъчвания, и е показателна за общата популярност. Дрейк е с най-много седмици сред певците начело на класацията в САЩ в деветгодишната й история, но отстъпва на Тейлър Суифт, която има 83 седмици. Именно тя го измести от първото място сега през следващия уикенд.

For All the Dogs е четвъртият албум на Дрейк за по-малко от две години. Отзивите за него са смесени. Той получи 52 от 100 точки на сайта Метакритик на базата на 10 рецензии.

С излизането си For All the Dogs зае първото място в класацията за албуми в САЩ за 13-и път в кариерата на Дрейк. Песента му First Person Shooter с участието на Джей Коул оглави чарта на "Билборд" за сингли и така той изравни рекорда на Майкъл Джексън за най-много песни номер едно (13) в Хот 100 на Билборд. В общата класация с групи и певици обаче той отстъпва на "Бийтълс" (20 хита), Марая Кери (19) и Риана (14). През седмицата след излизането на For All the Dogs Дрейк имаше седем песни в топ 10 на класацията за сингли, а всички 23 песни от албума влязоха в нея. Така той подобри много от собствените си рекорди, като най-много хитове в топ 5 – 41 и най-много песни общо в класацията – 320. Той е единственият с повече от 300 песни в нея.

Канадският рапър задмина и Кей-поп групата Би Ти Ес за най-много хитове номер едно през това десетилетия – седем, при шест за Би Ти Ес.

Дрейк оглави също класациите във Великобритания и Австралия с новия си албум.

Докато Дрейк продължава да поставя индивидуални рекорди, показателите от новия му албум са по-слаби от тези на предишните. Например докато For All the Dogs е на осмо място през първия ден в стрийминг платформата Спотифай със 108,6 милиона стриймвания, други негови албуми са били по-търсени - Certified Lover Boy е на второ място през 2021 г. със 154,9 милиона стриймвания, Scorpion от 2018 г. - на пето със 132,4 милиона, уточни телевизия Си Би Си. Рекордът принадлежи на Тейлър Суифт със 184,9 милиона за един ден за Midnights. На седмична база For All the Dogs е на четвърто място с 514 милиона стриймвания, докато Scorpion e на първо със 745,9 милиона от 2018) г., следван от Certified Lover Boy със 743.7 милиона през 2021. Трета е Суифт с Midnights и 549.3 million от миналата година.

Дрейк също вече се задържа по-малко начело на класациите. Докато Certified Lover Boy остана начело на класацията на "Билборд" в САЩ три последователни седмици, следващите албуми Her Loss и Honestly, Nevermind я оглавиха само за една седмица, пише БТА.

През 2019 г. Дрейк беше обявен за най-продавания изпълнител за предишната година от Международната федерация на звукозаписната индустрия. Така той повтори постижението си от 2016 г. През 2021 г. сп. Билборд" го избра за изпълнител на предишното десетилетие. Той още доминира стрийминга, но вече на по-ниски позиции.