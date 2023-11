Хари Стайлс е най-богатата млада звезда във Великобритания

Хари Стайлс бе обявен за най-богатата млада звезда под 30 години в Обединеното кралство със състояние от 175 млн. паунда, пише "Daily Express".

29-годишният певец премина бариерата за първи път тази година, благодарение на успешното си турне "Love On", което донесе изумителните 508 млн. паунда. Късметът му не опира само до концертите. Стайлс има сключен договор за пет филма с "Marvel", изявява се като модел на "Gucci", и има собствена козметична серия за грижа за кожата с името "Pleasing".

След него се нарежда Дуа Липа, която притежава 82,5 млн. паунда, според "Heat's Rich List". Тя успешно се реализира в шоубизнеса, като дори пусна своя колекция дрехи в колаборация с "Versace". Освен това гласът й звучи във филма "Барби", който сам по себе си спечели £1,1 млрд.

Найл Хоран е на трето място с приходи от 60,4 млн., следван от бившите си колеги от One Direction - Лиъм Пейн с 49,4 млн. и Зейн Малик с 38,5, пише Дир.бг.

Класацията, която изданието описва, продължава с изпълнителя Stormzy, който е с 32,3 млн. паунда, след като последният му албум "This Is What I Mean" оглави британските класации.

По-надолу е звездата от "Спайдърмен" Том Холанд, който е само с 20,6 млн., докато Мили Боби Браун е малко след него с 20 млн.

Въпреки класацията, най-богата сред звездите под 30 години си остава Кайли Дженър. От няколко години насам тя води с нейните 770 млн. Все пак само от публикация на пост в социалните мрежи печели по 1,26 млн.

Междувременно в категорията за звездите, известни заради техните родители на първо място се оказа Бруклин Бекъм. Тъй като баща му Дейвид е отново под светлината на прожекторите благодарение на документалния филм за семейството му, може би не е изненадващо, че 24-годишният Бруклин оглавява тази графа с 10 млн. паунда. Наскоро той сключи договори с "Tiffany & Co", "Pepe Jeans" и растителното мляко "Silk". Освен това се изявява и като готвач. Източници, близки до него казват, че той печели пари и от гледанията в "YouTube", които трупа заради готварските си видеоклипове. Тази му професия идва след като се опита да пробие като инфлуенсър, футболист, фотограф и модел. Иначе общо семейство Бекъм е натрупало около 370 млн. през последната година.