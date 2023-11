Кънтри певец съди Марая Кери, откраднала "All I Want for Christmas Is You"

Отново съдят Марая Кери заради коледната й песен. Хитът "All I Want for Christmas Is You" отново е подложен на съдебен обстрел, след като кънтри певец подаде иск за 20 млн. долара за нарушаване на авторските права, твърдейки, че е бил лишен от правото да получи подобаващ кредит, съобщава "Billboard".

Анди Стоун е човекът, който за пореден път съди Марая. "Ако погледнете двете песни, можете да видите, че около 50% от думите са едни и същи, в почти същия ред", казва адвокатът на ищеца Дъглас М. Шмид пред "RollingStone". Той допълва, че опитите за уреждане на делото с Кери, съавторът Уолтър Афанасиев и "Sony" са приключили без решение миналата година. Затова делото му се връща в съда. "Сега продължаваме напред към финансово споразумение или чрез съдебен процес", казва в изявление мениджърът на Стоун Джей Чераволо. "Това е просто случай на нарушение на авторските права."

Стоун, който се изявява под сценичното име "Винс Ванс" първоначално подава иск през юни 2022 г. Няколко месеца по-късно отхвърля жалбата без предразсъдъци, като си запазва правото да я подаде отново. Той и колегата му Трой Пауърс, който е автор на песни, пишат своята версия на "All I Want for Christmas Is You" през 1988 г., записват я в Нашвил година по-късно и твърдят, че през 1993 г. тя е "била излъчвана навсякъде", предаде Дир.бг.

Кери, която сега се смята за "Кралицата на Коледа", от своя страна записва песента си, преди да я пусне като водеща за албума "Merry Christmas" през 1994 г. Сингълът бързо се превръща в основна празнична песен, която всяка година се върти в моловете, на партита и спортни събития по целия свят в навечерието на Коледа. Но Стоун и Пауърс твърдят, че песента й е "производна" на тяхната по отношение на текста, мелодията и ритъма. "Фразата "всичко, което искам за Коледа, си ти" може да изглежда като общоприета днес, но през 1988 г. тя е била в контекста си отличителна", се казва в новата жалба от 19 страници. Ищците твърдят, че няма съмнение, че Кери и Афанасиев са имали достъп до песента им, като се има предвид, че Стоун я изпълнява в Белия дом през 1994 г., а и достига №55 в класацията "Billboard Hot Country" същата година.