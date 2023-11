Миси Елиът, Уили Нелсън, Шерил Кроу и Шака Кан ще бъдат въведени в Залата на славата на рокендрола

Миси Елиът, Кейт Буш, Уили Нелсън, Шерил Кроу, Шака Кан и покойният Джордж Майкъл са сред музикантите, които ще бъдат въведени днес в Залата на славата на рокендрола в Ню Йорк, съобщи Асошиейтед прес.

Музикантите са представители на кънтри, соул, хип-хоп, фънк, поп, аренби и рок.

В Залата на славата на рокендрола ще влязат също създателят на "Соул трейн" Дон Корнилиъс, "Снипърс", "Рейдж агейнст дъ машин", Дижей Кул Херк , Линк Рей, Ал Купър, дългогодишният текстописец на Елтън Джон Бърни Топин.

В програмата на церемонията в Бруклин като изпълнители или връчващи отличията са Елтън Джон, Бранди Карлайл, Дейв Матюс, ХЪР,, Крис Стейпълтън, Сейнт Винсънт, Стиви Никс, Адам Ливайн, Кари Ъндъруд, Айс-Ти, Ел Ел Кул Джей, Куин Латифа, Сиа.

Миси Елиът е първата изпълнителка на хип-хоп в Залата на славата на рокендрола, "Истински първопроходец в доминирания от мъжете жанр".

Бърни Топин влиза в Залата на славата 25 години след Елтън Джон.

Номинираните трябва да са направили първия си комерсиален запис поне преди 25 години. Те се избират от над 1000 изпълнители, критици, професионалисти от музикалната индустрия.

Кейт Буш беше номинирана миналата година, но не попадна в окончателния списък. Тази година тя влезе благодарение на новата вълна на популярност, след като в сериала "Странни неща" беше включена песента й Running Up That Hill (A Deal with God). Избрана е за "пищните звукови пейзажи, радикални експерименти, литературни теми, семплиране и театралност, които завладяват публиката и вдъхновяват безброй музиканти".

Кейт Буш подобри три рекорда на Гинес, включително за най-възрастната жена, достигнала до №1 и с най-дълъг период между хитове №1 в британската класация за сингли.

Джордж Майкъл, първо като член на "Уам!", а след това и като солов изпълнител, е посочен за това, че е "проправил пътя на поколение горди LGBTQIA+ артисти, от Сам Смит до Лил Нас Екс и Трой Сиван".

Уили Нелсън е описан като "американска институция".

Шерил Кроу получава признание за ключови песни в музикалния канон на 90-те години на 20-и век, като All I Wanna Do и Every Day Is a Winding Road, а "Рейдж агейнст дъ машин" - защото "изковаха дръзка протестна музика за съвременния свят".

Диджей Кул Херк влиза в Залата а на славата на рокендрола като "основател на хип-хоп музиката", а Шака Кан като "един от най-могъщите и влиятелни гласове в музиката", "насочена към улицата, но чувствена хип-хоп и соул дива", която проправя пътя на жени като Мери Джей Блайдж, Ерика Баду и Джанел Моне.