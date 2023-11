Режисьорът на новия филм за Годзила се стреми към „японския дух“ на оригинала от 1954 г.

Такаши Ямазаки, режисьорът на най-новия филм за Годзила, който ще излезе по кината в света по-късно тази година, е решил да разкрие това, което според него е японската душевност, характерна за оригинала от 1954 г., съобщава АП, цитирана от БТА.

Годзила, кошмарното радиационно чудовище, родено от ядрени оръжия, е преминало през много филми, включително няколко холивудски римейка.

В класическия филм, режисиран от Иширо Хонда, един актьор се поти в гумен костюм и тъпче миниатюрни макети на градски пейзажи, за да разкаже историята на праисторическо същество, което по погрешка е оживяло заради радиацията от ядрени опити в Тихия океан. Чудовището в новия „Годзила минус едно" (Godzilla Minus One) е изцяло компютърна графика.

„Обичам оригиналната Годзила и почувствах, че трябва да остана верен на този дух, като разгледам проблемите на войната и ядрените оръжия", казва Ямазаки, който също така е автор на сценария и ръководи компютърните специални ефекти.

„В Япония съществува понятие, наречено „татаригами" - има добри богове и лоши богове. Годзила е наполовина чудовище, но е и наполовина бог", обяснява режисьорът.

Наскоро светът изпадна в период на несигурност заради войната в Украйна и пандемията от новия коронавирус. Това е атмосфера, която подхожда на неговата свръхестествена „много японска" Годзила, каза Ямазаки на Международния филмов фестивал в Токио, където „Годзила минус едно" е закриващият филм. Филмът излиза по японските кина днес, 3-ти ноември.

Действието се развива непосредствено след капитулацията на Япония във Втората световна война, а филмът на Ямазаки предхожда оригинала и представя една напълно опустошена от войната нация, която не разполага с нищо, да не говорим за оръжия, с които да се пребори с Годзила. Появата на чудовището връща всичко в отрицателна или минусова зона.

Рюносуке Камики изпълнява ролята на героя - войник, който оцелява във войната и губи семейството си, за да се изправи накрая срещу Годзила.

Прецизното и детайлно изобразяване на чудовището е дело на базирания в Токио екип за дигитални специални ефекти „Шорогуми", в който участва и Ямазаки. Страховито реалистично изглеждащата Годзила се врязва в бягащите крещящи тълпи, гигантската ѝ опашка помита за миг сградите, грапавата ѝ кожа свети като тлееща жарава, а ревът й проглушава ушите.

Някои почитатели на Годзила смятат, че Холивуд понякога неправилно е представял „Годзира", както е известен в Япония, като неизбежно фатално природно бедствие, докато всъщност ядреният аспект е ключов.

Ямазаки, дружелюбен човек, който не пести усмивките си, подчертава, че обича специалните ефекти на холивудските филми, като добавя, че е голям фен на филма „Годзила" на Гарет Едуардс от 2014 г. Лентата е помогнала да се вдъхнови последният японски филм за Годзила – „Шин Годзила" от 2016 г., режисиран от Хидеаки Ано и Шинджи Хигучи. Студиото „Тохо", в което е изработен филмът на Ямазаки, не е снимало лента за Годзила от 2004 г. насам.

Ямазаки, който е работил с известния писател и кинематограф Юзо Итами, е печелил японския еквивалент на „Оскар" за „Винаги - залез на трета улица" (Always - Sunset on Third Street) - сърцераздирателна семейна драма, чието действие се развива през 50-те години на миналия век, и „Вечните „Зеро" (The Eternal Zero) - за японските пилоти на изтребители.

Интересът му към киното още като дете се запалва от „Близки срещи от третия вид" на Стивън Спилбърг. Спомня си, че е бил толкова запленен от филма, че не е можел да спре да говори за него.

Ямазаки е готов да снима още един филм за Годзила. Но това, което наистина иска да направи, е филм за „Междузвездни войни". Според него франчайзът, създаден от Джордж Лукас, засяга толкова много азиатски теми, че го правят идеалния режисьор за заснимане на още едно продължение.

„Убеден съм, че мога да създам много специални и уникални „Междузвездни войни", казва Ямазаки.